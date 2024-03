AfD und BSW: Bald Schlagabtausch zwischen Weidel und Wagenknecht? – „Direkt angreifen“

Zwischen den Thüringer AfD- und CDU-Chefs Voigt und Höcke soll es im April ein TV-Duell zur Ost-Wahl geben. Jetzt bahnt sich ein zweiter politischer Schlagabtausch an. Diesmal zwischen Alice Weidel (AfD) und Sahra Wagenknecht (BSW).

Denn Wagenknechts Partei kämpft sich bei den Umfragen zu den Ost-Wahlen immer weiter nach oben. Weidels AfD hingegen verliert immer mehr Prozente. Mit einem TV-Duell könnten beide Parteien noch einmal ordentlich die Werbetrommel für ihre Parteien rühren.

AfD- und BSW-Chefinnen im Schlagabtausch?

AfD-Chefin Alice Weidel und die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht haben sich zu einem gemeinsamen Fernsehduell bereit erklärt. „Selbstverständlich wäre ich für ein solches TV-Duell bereit“, sagte Weidel dem Portal „T-online“. „Ich kann mir gut vorstellen, dass es auf großes Interesse in der Öffentlichkeit stoßen könnte.“

Auch BSW-Chefin Sahra Wagenknecht ist nicht abgeneigt. Ihr Büro teilte auf Anfrage von „T-online“ mit: „Wenn ein TV-Sender Frau Wagenknecht gemeinsam mit Frau Weidel einlädt, ist sie selbstverständlich zu einer Diskussion bereit.“ Zuletzt hatte die AfD in Thüringen erheblich an Zustimmung verloren. Dort ist sie zwar weiterhin die stärkste Kraft, verliert aber immer weiter an Prozenten.

Wagenknecht-Partei „ignorieren oder direkt angreifen“

Weidel führt den AfD-Rutsch auch auf das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zurück. „Sahra Wagenknecht spricht in Teilen das Wählerklientel der AfD an. Wir können dies auch an den aktuellen Umfragewerten ablesen“, sagte sie dem Portal. Wagenknecht sei „politisch sehr talentiert, rhetorisch beschlagen und auch in unserer Wählerschaft beliebt“.

Im Hinblick auf die Konkurrenz durch Wagenknechts Bündnis sagte Weidel: „Wir haben zwei Optionen: ignorieren oder direkt angreifen.“ Eine Mischung aus beidem halte sie für „angezeigt“. Schon für April ist ein ähnliches TV-Duell zwischen dem Thüringer CDU-Chef Mario Voigt und AfD-Chef Björn Höcke geplant. (Mit dpa)