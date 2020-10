Zoo München: Besucher können jetzt diese Neuankömmlinge bestaunen

am 02.10.2020 um 15:59

Tierischer Zuwachs im Zoo München! In den Tierpark Hellabrunn in München sind zum Monatsanfang am Donnerstag gleich zwei neue Tiere eingezogen.

Zoo München: Neuzugänge in der Polarwelt

Im Zoo München war Eisbärin Giovanna bisher Alleinherrscherin – doch diese Zeiten sind jetzt vorbei.

Denn seit Donnerstag ist die Tundra- und Felsen-Anlage in der Polarwelt eine Dreier-WG. Gleich zwei Eisbär-Weibchen sind neu einzogen: Eisbärin Nanook aus Gelsenkirchen und Nanuq aus der französischen Normandie.

-------------

Das ist der Tierpark Hellabrunn in München:

Der Tierpark Hellabrunn wurde 1911 in München gegründet

Der Zoo ist von Montag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet

Der Eintrittspreis für Erwachsene liegt bei 15 Euro, für Kinder bis 14 Jahre liegt der Preis bei sechs Euro

Im Tierpark Hellabrunn leben über 18.000 Tiere

Darunter befinden sich 740 verschiedene Tierarten

-------------

Damit es nicht zu Verwechslungen kommt, wird die Eisbärin aus Frankreich noch umbenannt. Beide Neuankömmlinge sind etwa drei Jahre alt, während Eisbär-Weibchen Giovanna bereits 14 Jahre alt und seit 2008 in München lebt.

+++ Zoom Gelsenkirchen: Besucherliebling Nanook hat den Zoo endgültig verlassen – SIE leidet jetzt besonders +++

Zoo München: Dann können Besucher die Neuzugänge sehen

Zuerst werden Nanook und Nanuq ihre neue Anlage separat erkunden können und erst in einem zweiten Schritt zusammen geführt. Erst danach lernen sie Giovanna kennen.

„Aufgrund der Eingewöhnungen kann es zu kurzfristigen Sperrungen der Besucherwege in der Polarwelt kommen“, kündigt Beatrix Köhler, Kuratorin für Eisbären und Zoologische Leiterin in Hellabrunn an.

Aber: „Grundsätzlich haben Besucher in den nächsten Wochen die Möglichkeit, diese Zusammenführung mitzuverfolgen.“ In der Regel läuft das Zusammenleben solcher Eisbären-Weibchen sehr harmonisch und ist auch in der Natur zu beobachten.

----------------------

Mehr zum Zoo München:

-------------------------

Beide Eisbärinnen kamen auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP) in den Zoo nach München. Ziel dabei ist immer, einen gesunden Bestand in Zoos zu gewährleisten, der nicht miteinander verwandt ist. (kv)