Zeitumstellung: In DIESE Falle solltest du nicht tappen – es könnte böse Folgen haben

Es ist für viele ein leidiges Thema, doch zweimal im Jahr kommt man nicht drum herum: die Zeitumstellung. Diesmal drehen wir die Uhr von Sommerzeit auf Winterzeit. In der Nacht von Samstag (26. Oktober) auf Sonntag (27. Oktober) stellen wir also von 3 Uhr auf 2 Uhr um.

Doch obwohl die Zeitumstellung zur alljährlichen Routine gehört, ist es nach wie vor möglich, in vermeintlich kleine Fallen zu tappen – die jedoch schwerwiegende Folgen nach sich ziehen können.

Zeitumstellung: Tappe nicht in diese Falle

Über die eine Stunde zusätzlichen Schlaf, die einem die aktuelle Zeitumstellung ermöglicht, mag sich womöglich der ein oder andere freuen. Doch für viele Menschen ist die Anpassung des Biorhythmus an die veränderten Uhrzeiten jedes Mal eine große Herausforderung. Sie kommen in den ersten Tagen nach dem Wechsel von Sommerzeit auf Winterzeit – oder umgekehrt – morgens nicht so wirklich in die Gänge und haben abends Probleme damit, zur Ruhe zu kommen.

Viele digitale Uhren – wie Uhren an Computern, Laptops oder Handys, oder auch Armbanduhren wie die Apple Watch – werden durch ihre Internet-Verbindung in der Nacht auf den 27. Oktober automatisch umgestellt. Für Funkuhren gilt genau dasselbe. Wer jedoch noch eine ältere, analoge Uhr besitzt oder ungewollt die automatische Umstellung seiner digitalen Uhr deaktiviert hat, muss sich manuell darum kümmern. Wenn du das vergisst, kann es zu unschönen Folgen kommen.

Stellt sich deine Uhr automatisch um?

Der Termin zur Zeitumstellung liegt nicht umsonst auf einem Wochenende. Wer die Zeitumstellung vergisst, lebt am Sonntag quasi eine Stunde in der Zukunft. Um 9 Uhr ist dann eigentlich erst 8 Uhr.

Kurz zum Bäcker und frische Brötchen fürs Frühstück holen? Im ungünstigsten Fall steht man dann vor verschlossenen Bäckerei-Türen, weil man eine Stunde „zu früh“ da ist, noch bevor der Laden öffnet. Oder man macht sich Sorgen, weil der Familienbesuch zum vereinbarten Sonntagsbraten um 12 Uhr mittags noch nicht da ist.

Zugegeben: Das sind keine weltbewegenden Probleme – aber es ist unnötiger Stress, den man sich an einem Sonntag gerne ersparen würde. Falls du also eine Uhr besitzt, die sich nicht automatisch umstellt, passe die neue Zeit am besten schon abends vor dem Schlafengehen an, genieße die zusätzliche Stunde Schlaf – und starte dann möglichst entspannt in die Winterzeit, bevor es im März 2025 wieder zurück in die Sommerzeit geht.