Zweimal im Jahr wird an der Uhr gedreht. Vor oder zurück? Das fragen sich viele, wenn mal wieder die Zeitumstellung ansteht. Wir lösen an dieser Stelle auf.

Doch jetzt steht eine kuriose Änderung im Raum, von der wir so noch nicht gehört haben. Und dabei geht es nicht um die Abschaffung der Zeitumstellung!

Zeitumstellung steht an – gibt es schon bald diese kuriose Änderung?

Die Forderung, dass die Zeitumstellung komplett abgeschafft werden soll, kommt immer wieder hoch (wir berichteten). Bisher bleibt sie aber noch wie gehabt. Diesmal müssen wir in der Nacht vom 29. auf den 30. März an der Uhr drehen. Doch ist das wirklich der richtige Zeitpunkt für die Zeitumstellung?

Zwei Forscher aus Spanien haben eine ganz andere Idee. Sie sind sich sicher, dass die Umstellung auf die Sommerzeit statt im März besser im April stattfinden sollte, wie der „Tagesspiegel“ berichtet. Und zwar am ersten April-Wochenende. Dafür sprechen unter anderem wohl bessere Lichtverhältnisse am frühen Morgen. So könnten die Menschen leichter ihren Tag beginnen und müssten nicht ihre ersten Aktivitäten noch im Dunkeln verrichten. Genauso sollte auch die Winterzeit umgeplant werden. Sie müsste dementsprechend besser Anfang statt Ende Oktober stattfinden. So würde auch hier das Zeitfenster nach Sonnenaufgang besser genutzt.

Passend zum Thema: ++ Zeitumstellung: Diese Menschen müssen besonders aufpassen ++

Jorge Mira von der Universität von Santiago de Compostela und José María Martín-Olalla von der Universität von Sevilla sind sich sicher, dass bisher falsch diskutiert wurde über die Zeitumstellung. Mit diesen Änderungen würde die morgendliche Betriebsamkeit wieder viel besser an den Sonnenaufgang angepasst werden.

Menschen orientieren sich am Sonnenaufgang

Martín-Olalla erklärt dazu: „Das Problem ist, dass sie (die Zeitumstellung) in den letzten Jahren nur noch mit Energieeinsparung in Verbindung gebracht wurde, obwohl es sich in Wirklichkeit um einen natürlichen Anpassungsmechanismus handelt.“

Weitere News liest du hier:

Auch verschiedene Forschungen zeigen, dass sich der natürliche körperliche Tageszyklus des Menschen eigentlich immer am Sonnenaufgang orientiert. Ob sich diese ungewöhnliche, aber wohl auch gut durchdachte Idee eines Tages durchsetzen wird, wird die Zeit zeigen.