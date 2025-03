Weniger Gehalt wegen Zeitumstellung? SIE müssen jetzt eines dringend wissen

Die Zeitumstellung steht bevor: Dafür wird die Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag (29. März auf den 30. März) um 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Diese Umstellung kann bei einigen Arbeitnehmern zu weniger Gehalt führen.

Vor allem Personen, die während der Zeitumstellung arbeiten, also Nachtschicht haben, sollten deshalb unbedingt wissen, was auf sie zukommt.

Weniger Gehalt wegen Zeitumstellung?

Wer während der Zeitumstellung Nachtschicht hat, der muss nach Angaben vom DGB Rechtsschutz eine Stunde weniger arbeiten. Das gilt zumindest dann, wenn vertraglich nichts anderes vereinbart wurde.

Arbeitnehmer, die einen festen Monatslohn erhalten, haben also Grund zur Freude. Für sie ändert sich während der Zeitumstellung nichts an ihrem Gehalt. Sie bekommen also ihren üblichen Lohn, obwohl sie eine Stunde weniger arbeiten müssen. Für all diejenigen, die nach Stunden bezahlt werden, sieht das hingegen anders aus.

Diese Personen müssen mit weniger Gehalt rechnen

Arbeitnehmern, die nach Stunden bezahlt werden, sollte klar sein: Sie bekommen für die wegfallende Stunde während der Zeitumstellung kein Gehalt. Sie haben dann schließlich eine Stunde weniger gearbeitet, die dementsprechend nicht vergütet wird.

Nachholen muss man die Stunde nicht ‒ auch nicht während der zusätzlichen Arbeitsstunde bei der Zeitumstellung im Oktober. Die Pflicht zur Arbeitsleistung entfällt bezogen auf diese eine Stunde also ersatzlos. Übrigens: Die Zeitumstellung hat auch für Tiere einen großen Nachteil, denn die Unfall-Gefahr steigt. Autofahrer sollten in den frühen Morgenstunden besonders achtsam sein