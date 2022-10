YES!CON 3.0: TV-Star Guido Maria Kretschmer erhält „Ring of Courage“ – hier kannst du das Event sehen

Mit der YES!CON 3.0 findet am kommenden Wochenende (15. und 16. Oktober ) bereits zum dritten Mal ein bewegendes und wichtiges Event in München statt.

Während der größten Krebs-Convention Deutschlands können sich von der Krankheit Betroffene sowie deren Angehörige austauschen, sich über die neusten Forschungsergebnisse informieren sowie mit Experten in Kontakt treten.

Dazu wird die YES!CON von einigen Stargästen begleitet, darunter Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) – der die Schirmherrschaft für die YES!CON 2022 übernommen hat – und Modedesigner Guido Maria Kretschmer, dem eine besondere Ehe zuteil wird.

YES!CON 3.0: Besondere Ehe für Modedesigner und TV-Star

Viele kennen Designer Guido Maria Kretschmer vor allem als das Gesicht von „Shopping Queen“ auf Vox, wo er humorvoll und kreativ die Outfits der Kandidatinnen bewertet. Doch Guido Maria Kretschmer hat auch mit einer anderen Vox-Show für Aufsehen gesorgt: In „Showtime of my life – Stars gegen Krebs“ ließen Prominente die Hüllen fallen, um auf die Wichtigkeit von Krebs-Vorsorgeuntersuchungen aufmerksam zu machen.

Das kam nicht nur beim TV-Publikum gut an, sondern beschert Guido Maria Kretschmer nun auch den „YES!Award – Ring of Courage“ im Rahmen der YES!CON in München.

YES!CON 3.0 mit zahlreichen Promis – HIER kannst du das Event sehen

Neben Guido Maria Kretschmer und Karl Lauterbach haben sich auch weitere Gäste zu der Krebs-Convention angekündigt, darunter ProSieben-Star Joko Winterscheidt, „Stern TV“-Moderator Steffen Hallaschka, und Schriftstellerin Nicole Staudinger, die selbst an Brustkrebs erkrankt war und 2021 bei „Showtime of my life“ mitwirkte.

Auch Klaus Holotschek, der bayrische Staatsminister für Pflege und Gesundheit und die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig sind auf der Convention zu Gast. Letztere hatte selbst im September 2019 eine Brustkrebs-Erkrankung öffentlich gemacht und 2020 den „YES!Award – Ring of Courage“ erhalten.

Wenn du die diesjährige YES!CON live verfolgen möchtest, kannst du auf einen Livestream zugreifen, der aus dem Convention Center der Münchener Brainlab AG sendet und unter anderem auf den Portalen der TV-Sender ProSieben und RTL2, auf yescon.org sowie auf den Portalen der FUNKE Mediengruppe, die in diesem Jahr wieder Partner der Veranstaltung ist, abrufbar ist.

YES!CON 3.0: „Krebs braucht Kommunikation“

Im Fokus der diesjährigen YES!CON stehen übrigens die Möglichkeiten und Chancen, die mit der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesen verbunden sind.

„Krebs braucht Kommunikation. Die YES!CON ist das größte von Betroffenen initiierte Forum zum Austausch über alles, was mit Krebs zu tun hat. Krebs braucht auch den Austausch von Daten – für die Forschung genauso wie für die individuelle Vorsorge und Heilung. Datenschutz, so wie er in Deutschland praktiziert wird, schützt Gesunde – Kranke gefährdet er. Deutschland geht damit einen Sonderweg. Darüber werden wir auf der YES!CON 3.0 intensiv sprechen“, findet Gründer von yeswecan!cer und Organisator der YES!CON Jörg A. Hoppe.