Whatsapp – Weihnachten: Die schönsten Grüße und Sprüche 2024

Für viele Menschen hat Weihnachten eine ganz besondere Bedeutung, denn es steht ganz im Zeichen der gemeinsamen Zeit mit den Liebsten. Dennoch spielen am 24. Dezember auch Grüße und Nachrichten eine wichtige Rolle. Schließlich ist es oft nicht möglich, mit allen Herzensmenschen persönlich zusammen zu sein. Deshalb nutzen viele Deutsche Whatsapp, um Familie und Freunden liebevolle Nachrichten zu senden.

Gerade an solchen besonderen Tagen fällt es jedoch manchmal schwer, die passenden Worte zu finden. Aus diesem Grund haben wir die schönsten Weihnachtsgrüße und -sprüche für Whatsapp zusammengestellt, die dir helfen, deine Gefühle auszudrücken.

Lustige Weihnachtssprüche für Whatsapp

Obwohl Weihnachten ein besinnliches Fest ist, gibt es dennoch Situationen, in denen ein humorvoller Spruch besser passt. Wenn du jemanden mit einer witzigen Nachricht via Whatsapp zum Schmunzeln bringen möchtest, wirst du in der folgenden Sammlung bestimmt etwas Passendes finden:

Der Weihnachtsmann hat mir gesagt, ich sei dieses Jahr auf der „Artig“-Liste gelandet. Ich sagte ihm, das muss ein Versehen sein!

Möge dein Weihnachten so süß sein wie der ganze Plätzchenvorrat, den du heimlich gegessen hast.

Dieses Jahr wollte ich dir etwas Großartiges schenken, aber der Weihnachtsmann hat meinen Wunschzettel ignoriert.

Frohe Weihnachten! Möge dein Baum gerade und deine Kekse knusprig sein.

Weihnachten ist die Zeit, in der man Kekse isst, als gäbe es kein Morgen – mach mit!

Ich habe den Weihnachtsmann gebeten, dir mein Geschenk persönlich zu bringen. Hoffentlich kommt er nicht zu spät!

Frohes Fest! Möge dein Weihnachten glitzern wie der Baum und chaotisch wie die Küche sein.

Leise pinkelt ein Reh ein tiefes Loch in den Schnee. Weihnachtlich glitzert der Strahl, Rehlein, pinkle noch mal

Ho, ho, ho! Ich hoffe, dein Weihnachten ist entspannter als die Rentierherde des Weihnachtsmanns.

Der Baum verbrannt, Geschenk vergessen, die Gans ist auch schon aufgefressen und auf dem Tisch nur blöde Gaben, na dann ’nen schönen Heiligabend!

Romantische Weihnachtssprüche für Whatsapp

Kannst du Weihnachten nicht mit deinem Herzensmenschen verbringen, möchtest du sicherlich dennoch zeigen, dass er oder sie in deinen Gedanken ist. Ein romantischer Spruch ist dafür eine wunderbare Möglichkeit. Bestimmt findest du hier etwas Passendes für dich:

Ich wünsch mir ein Geschenk, an das ich immer denk. Zum Glück gibt’s ja dich, das ist schon genug für mich.

An Weihnachten denke ich an all das Schöne im Leben – und du bist das Schönste davon.

Du bist mein Stern am Weihnachtsbaum, der mein Leben hell erleuchtet.

Jede Schneeflocke, die fällt, erinnert mich daran, wie einzigartig du bist. Frohe Weihnachten, mein Herz!

Mit dir fühlt sich jeder Tag wie Weihnachten an – voller Wärme und Liebe.

Ich brauche keinen Weihnachtsmann, um mein Leben zu verzaubern – du machst das schon perfekt.

Wenn ich nur einen Wunsch freihätte, wäre es, den Heiligabend immer mit dir zu verbringen.

Weihnachten ist die Zeit der Wunder, und du bist mein größtes Wunder.

Mit dir an meiner Seite ist mein Herz zu Weihnachten genauso warm wie der Glühwein in der Tasse.

Frohe Weihnachten, mein Schatz – möge unser gemeinsames Glück niemals enden.

Schöne Weihnachtssprüche für Whatsapp

Zu Weihnachten geht es nicht immer nur um humorvolle Botschaften – manchmal möchte man besonderen Menschen auch tiefgründige oder liebevolle Worte schenken. Dafür haben wir ebenfalls eine stimmungsvolle Auswahl an schönen Sprüchen für dich vorbereitet: