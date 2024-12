Whatsapp bringt neue Funktionen – ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt

In dem neuesten Update von Whatsapp wurden einige Funktionen hinzugefügt, die den Messengerdienst weiterhin verbessern sollen. Die neuen Funktionen haben jedoch auch einen besonderen Hintergrund, denn sie sind insbesondere hilfreich in der Zeit, in der das Update veröffentlicht wird.

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Für die Menschen, die ihre Liebsten nicht an Weihnachten sehen können und wenigstens telefonisch mit ihnen in Kontakt stehen wollen, veröffentlicht Whatsapp ein Update mit gleich mehreren neuen Funktionen.

Whatsapp: Anrufe auch über PC möglich

Durch das neue Update können die Kunden in Zukunft nicht mehr nur mit ihrem Handy bequem telefonieren, sondern auch auf dem PC. Wie „Netzwelt.de“ berichtet, gibt es auf dem Whatsapp Desktop durch das neue Update einen separaten Bereich für Anrufe.

In der Vergangenheit konnte man am PC nur über das jeweilige Chatfenster einen Anruf tätigen. Dank des Updates gibt es auch auf dem Computer einen zusätzlichen Anrufe-Tab, wie man es auch schon vom Handy kennt. Auch ist es dadurch möglich, einen Anruflink zu erstellen.

Für diejenigen, die gleich mehrere Personen gleichzeitig anrufen wollen, gibt es auch eine neue Funktion durch das Whatsapp-Update. Wenn man in Zukunft einen Anruf in einem Gruppenchat startet, ruft man nicht mehr automatisch alle Mitglieder in der Gruppe an. Stattdessen kann man jetzt auswählen, welche Mitglieder der Gruppe man anrufen möchte, wie „Netzwelt.de“ berichtet.

Videoanrufe haben eine bessere Qualität

Aber auch die Anrufe sind durch das Whatsapp-Update kreativer und unterhaltsamer gestaltet. Den Effekten, die sich bei den Whatsapp-Kunden einer großen Beliebtheit erfreuen, wurden nämlich weitere lustige Funktionen hinzugefügt. So kann man sich bei einem Telefonat durch diese neue Funktion Hundeohren wachsen oder es so aussehen lassen, als wäre man gerade unter Wasser.

Neben all diesen praktischen neuen Funktionen darf natürlich das Wichtigste nicht fehlen: die Qualität der Videoanrufe. Diese soll durch das neue Update erheblich verbessert werden, damit man über die Feiertage seine Liebsten in voller Pracht sehen kann, auch wenn man durch die Entfernung getrennt ist.