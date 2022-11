Whatsapp: Neues Update wirbelt alles durcheinander – DIESE Funktion sucht du dann vergeblich

Huch, was passiert denn da bei Whatsapp? Die Entwickler haben beim neuesten Update in der App ordentlich aufgeräumt – oder alles in Chaos verwandelt? Das mag ganz im Auge des Betrachters liegen.

Fakt ist jedoch, dass eine Einstellung bei Whatsapp jetzt nicht mehr so aussieht wie vorher. Sind der neue Name und das neue Design übersichtlicher oder verwirrend? Das entscheidest du. Unausweichlich dürfte diese überarbeitete Version über lang oder kurz jedoch für jeden Nutzer werden.

In der App verändert sich etwas bei den Einstellungen. Mit der neuen Beta-Version 2.22.24.6 verrutscht ein Bereich. Bisher kommst du über den Reiter Einstellungen zu den Datenschutz-Settings und dann zum Menü für den „Standard-Nachrichten-Timer“. Dort kannst du dann einstellen, ob und ab wann deine Nachrichten verschwinden sollen.

Die Einstellung wird mit dem neusten Beta-Update nun direkt in „Verschwindende Nachrichten“ umbenannt. Damit sollte es dir künftig leichter fallen, das Tool zu finden. Denn der neue Name beschreibt klarer, was dahintersteckt. Wer das aktuelle Design aber gut kennt, den dürfte die Änderung etwas durcheinanderbringen.

Das ist Whatsapp:

der beliebteste Instant-Messenger der Welt

Installation läuft über den App Store (iPhone) oder Google Play (Android)

gehört zum Meta-Imperium von Mark Zuckerberg

Wann kommt das neue Update?

Zunächst bleibt das Update noch unter Verschluss, dann wird es Stück für Stück an die User des Beta-Programms, die über ein Android-Handy darauf zugreifen, über den Google Play Store ausgerollt.

Wann die neue Version flächendeckend für alle Nutzer eingeführt wird, ist laut „Wabetainfo“ noch nicht bekannt. Nach den Beta-Usern mit Android-Handys sind vermutlich erst einmal diejenigen dran, die die App über ein iPhone benutzen.