Whatsapp macht Schluss – Nutzer trauen ihren Augen kaum!

Immer wieder nimmt Meta große Änderungen am Messenger-Dienst Whatsapp vor. Diese bringen nicht selten neue Buttons und neue Funktionen, die Nutzer jeglichen Komfort des modernen Chattens ermöglichen sollen.

Doch jetzt gibt es erste Hinweise darauf, dass Whatsapp schon bald Schluss machen wird. Eine neue Funktion bahnt sich an, die bei vielen Nutzern für Irritationen sorgen wird. Dabei macht es das Chat-Erlebnis so sicher wie nie!

Whatsapp mit neuer Funktion?

Schon mit dem letzten Update iOS 23.20.1.71 deutete sich für Apple-Nutzer bereits an, dass der Meta-Konzern schon bald grundlegende Änderungen am Messenger vornehmen wird. Denn hier konnten Nutzer schon einen eigenen Benutzernamen festlegen. Doch jetzt deuten alle Zeichen darauf hin, dass der Whatsapp-Entwickler noch eine Schippe drauf legen will.

Soll konkret bedeuten: Schon bald könntest du neuen Kontakten nicht mehr deine Telefonnummer mitteilen müssen, damit sie sich mit dir bei Whatsapp verbinden können. Damit wollen die Experten einen großen Schritt in Sachen Datenschutz und Privatssphäre machen.

Wann kommt die neue Funktion?

Nutzer könnte es dadurch möglich sein, statt ihrer Telefonnummer dann einen erfundenen Namen bei ihren Kontaktinformationen anzeigen zu lassen. Allerdings müssen sie dabei unter Umständen kreativ werden. Denn wie etwa bei der sozialen Plattform Instagram gilt die Devise: Wer zuerst kommt malt zuerst. Selbst zur Registrierung bräuchtest du dann künftig in der Theorie keine Telefonnummer mehr.

Noch ist unklar, wann das neue Update kommt. Die Entwickler arbeiten laut Informationen von „WABetaInfo“ allerdings mit Hochdruck daran. So soll das sogenannte Benutzernamens-Validierungsfeature bei Whatsapp schon mit dem nächsten Update ausgerollt werden.