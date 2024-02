Whatsapp: Vorsicht! Wenn du dieses Symbol siehst, musst du sofort reagieren

Der Messenger Whatsapp ist von den Handydisplays der meisten Menschen gar nicht mehr wegzudenken. Sei es zum Verschicken von Textnachrichten, zum Versenden und Fotos und Videos oder zum Austauschen per Sprachnachricht.

Obwohl Whatsapp die einzelnen Funktionen einfach und verständlich hält, kommt es dennoch manchmal vor, dass Symbole missverstanden und ignoriert werden. Bei diese Symbol solltest du jedoch hellhörig werden und so schnell wie möglich handeln.

Whatsapp: Warnhinweis nicht ignorieren

Ob von zuhause aus, aus dem nächsten Nachbarort oder von der anderen Seite der Welt – die Whatsapp-User, die sich mittlerweile auf eine Anzahl von mehr als zwei Milliarden belaufen, versenden ihre Nachrichten von überall aus. Der Messenger bietet zwar schon relativ viel und sorgt mit Updates stets für Neuerungen und Fehlerbehebungen, doch gegen ein unzureichendes Netz kommt selbst Whatsapp nicht an. Kann eine Nachricht nicht richtig versendet werden, taucht plötzlich dieses kleine Symbol auf, das keinesfalls unbeachtet bleiben sollte.

+++ Whatsapp: Halte diesen Knopf 30 Sekunden lang gedrückt – er schaltet ein geheimes Feature frei +++

Was viele vielleicht gar nicht wissen: Das rote Ausrufezeichen hinter einer versendeten Nachricht macht darauf aufmerksam, dass eine Nachricht nicht richtig verschickt werden konnte. Der Empfänger, an den der Text gerichtete war, hat diesen also wahrscheinlich gar nicht bekommen und wird auch erstmal nicht darauf antworten. Um die Nachricht dennoch erfolgreich zu versenden, müssen die Nutzer selbst aktiv werden. Und so geht’s.

Weitere Themen:

Klickt der Nutzer auf das rote Ausrufezeichen, erscheint im besten Fall ein kleines Menü-Feld mit der Option „Nachricht erneut senden“. Verschwindet der Warnhinweis daraufhin nicht direkt, könnte das daran liegen, dass die Internetverbindung nach wie vor nicht ausreichend ist oder Whatsapp einen technischen Defekt hat. In beiden Fällen gilt es abzuwarten und es zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu versuchen.