Whatsapp stellt neue Regeln auf! Was Nutzer jetzt beachten müssen

Neues Update, neue Regeln! Bei Whatsapp können sich einige Nutzer mit der neuesten App-Version über eine zusätzliche Funktion freuen. Diese soll den Austausch in Gruppen fördern und die Kommunikation unter den einzelnen Mitgliedern erleichtern.

Allerdings kommt das Feature auch mit ein paar Einschränkungen daher. Whatsapp muss hier den Nutzern einen Riegel vorschieben, sonst könnte die App aufgrund zu vieler verschlüsselter Nachrichten kollabieren.

Whatsapp: Neue Funktion für Gruppen/Status

Mit der aktuellen Beta-Version 2.24.26.17 für Android-Geräte kommt auch ein Update für die Gruppen-Kommunikation. Die neue Funktion ermöglicht es Nutzern, gleich eine ganze Gruppe in ihren Status-Updates zu erwähnen. So können sie die Gruppe einfach markieren, anstatt jedes einzelne Mitglied.

Hier eine Übersicht über alle neuen Funktionen bei Whatsapp: Neue Möglichkeiten – Nutzer werden es bemerken

Diese werden dann sofort benachrichtigt und können den Status einsehen, ohne ihre Privatsphäre-Einstellung anpassen zu müssen. Heißt aber auch, man sollte die Gruppe nur erwähnen, wenn man auch möchte, dass wirklich jeder das eigene Status-Update sieht. Den Inhalt können die Markierten dann übrigens auch teilen. Der ursprüngliche Verfasser bleibt dann allerdings anonym.

+++ Whatsapp: Fiese Masche attackiert jetzt fast jeden Nutzer – du musst dich dringend schützen +++

Whatsapp-Nutzer müssen zwei Regeln beachten

Um das neue Feature in die App zu integrieren, mussten die Entwickler allerdings zwei Einschränkungen vornehmen. So gibt es Begrenzungen, was die Anzahl der zu markierenden Gruppen und deren Mitglieder angeht.

Wie unter anderem in „Schmidtisblog“ steht, können maximal fünf Gruppen im Status-Update erwähnt werden. Zudem funktioniert das Feature auch nur bei Gruppen, die nicht mehr als 32 Mitglieder haben. Darüber hinaus können bisher nur wenige Beta-Tester die Funktion testen. Für andere wird sie nach und nach freigeschaltet werden. Wann sie allerdings allen Whatsapp-Nutzern zur Verfügung stehen wird, ist bislang unbekannt.