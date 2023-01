Whatsapp: Absurde Nachricht in Umlauf – du solltest auf keinen Fall antworten

Sie zählt wohl zu einer der Apps, die auf den meisten Smartphones vertreten ist – die Rede ist von Whatsapp. Immerhin ermöglicht der Nachrichtendienst, innerhalb von Sekunden mit Personen am anderen Ende der Welt zu kommunizieren. Trotzdem ist nun äußerste Vorsicht geboten – besonders, wenn genau diese Nachricht in das Postfach flattert!

Während die Masche mit dem Verschicken von Links derzeit für Cyberkriminelle offenbar nicht mehr so erfolgreich läuft, versuchen es die Betrüger nun auf anderen Wegen. Immer häufiger werden Whatsapp-Nachrichten verschickt, die wie folgt lauten: „Hallo, sind Sie Marcus?“ Wer auf diese Frage antwortet, ist für die Übeltäter das gefundene Fressen.

Whatsapp-Betrüger wirken unscheinbar

Dabei scheinen die Profile, von denen die Whatsapp-Nachrichten verschickt werden, auf den ersten Blick nicht ungewöhnlich. Meist handelt es sich um Unternehmenskonten, auf deren Profilbild eine weibliche Person abgebildet ist. Das Ziel ist es, die benachrichtigten Nutzer in ein Gespräch zu verwickeln und somit auch an sensible Daten zu gelangen.

Sobald das Vertrauen erschlichen wurde, können also erste Forderungen folgen. Auch das anschließende Versenden von Links zu Fake-Gewinnspielen ist möglich. So versuchen die Betrüger beispielsweise die Bankdaten zu erhaschen oder auf die Kontakte der Opfer zuzugreifen.

Whatsapp-Nummer direkt blockieren

Doch was tun, wenn man nun genau diese Whatsapp-Nachricht von einer unbekannten Person erhalten hat? Im besten Fall gibt es nur eine Lösung: Die Nummer direkt blockieren und nicht auf die Frage reagieren. Zudem ist es durchaus hilfreich, das Profil zu melden, um auch andere vor der fiesen Betrugsmasche zu warnen.

Mehr Themen:

Wer einmal in der Liste der Kriminellen gelandet ist, bei dem kann es auch vorkommen, dass sich nach wenigen Minuten ein anderes Konto mit gleichem Profilbild und gleicher Frage erneut meldet. In diesem Fall kann auch Whatsapp selbst helfen – in den Einstellungen der App ist es nämlich möglich, die eigene Nummer „unsichtbar“ zu machen. Somit wird sie Unbekannten nicht direkt angezeigt, sondern nur den eingespeicherten Kontakten.