Whatsapp: Wurden deine Daten geklaut? DAS steckt dahinter

Täglich versenden Menschen tausende Nachrichten, Bilder und Videos über Whatsapp an ihre Liebsten. Natürlich möchte niemand, dass seine private Daten an die Öffentlichkeit gelangen oder noch schlimmer in die Hände von Betrügern landen.

Kein Wunder also, dass die Meldung über ein Datenleck bei Whatsapp vor einigen Tagen die Schlagzeilen bestimmte. Was steckte hinter dem Alarm?

Das Internet ist schon lange kein Neuland mehr und so interessieren sich immer mehr Menschen dafür, was mit ihren Daten passiert, wenn sie online sind. Schließlich reichen die Chats bei Whatsapp von beruflichen Absprachen bis hin zu sehr privaten Unterhaltungen. Nahezu jeder Nutzer des Messengers will seine Daten in Sicherheit wissen.

Die Meldung, dass ein Datenleck bei Whatsapp von Millionen Kunden angegriffen haben soll, schlug hohe Wellen. Auch diese Redaktion berichtete von dem vermeintlichen Supergau bei dem amerikanischen Tech-Unternehmen. Laut „Mimi Kama“ sollen Unbekannte die Handynummern der Betroffenen geklaut und daraufhin im Internet verkauft haben. Aber ist die Sorge der Nutzer berechtigt?

„Es liegt der Schluss nahe, dass ein WhatsApp-Datenleck schlicht nicht existiert und es sich bei der massiven Berichterstattung vom Wochenende um eine gigantische Zeitungsente handelt“, erklärt ein Anwalt für Medienrecht.

Whatsapp-Nutzer können aufatmen

Einige Redaktionen sollen fälschlicherweise über ein Facebook-Datenleck vom April 2021 berichtet haben. Das Missverständnis habe jedoch nichts mit der Arbeit der Journalisten zu tun, sondern ist dem Handwerk von unbekannten Betrügern geschuldet.

„Mimi Kama“ zufolge sollen diese den Beitrag über das Sicherheitsproblem im Darknet heruntergeladen, gekürzt und schön verpackt haben. So haben es die Täter als neues „WhatsApp-Datenleck“ dargestellt, auf das sich einige Nachrichtenblätter beriefen. Whatsapp-Nutzer können also ohne Sorgen weiterchatten.