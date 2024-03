Whatsapp: Neues Symbol aufgetaucht – es macht vieles einfacher

Sich die eigene Handynummer zu merken, das ist für viele Menschen durchaus schwierig. Gerade, wenn man unterwegs mit neuen Freunden oder Bekannten seine Nummer austauschen will, kann das zu einem Problem werden. Dafür hatte Whatsapp schon lange eine Funktion, die jedoch eher versteckt in der App war.

Schon seit einigen Jahren gibt es bei Whatsapp die Funktion, Handynummern per QR-Code auszutauschen. Bisher fand man den Code in den Einstellungen. Dazu mussten Nutzer diese öffnen und auf das QR-Code-Symbol neben dem Profilbild tippen. Ein ziemlich umständlicher Weg.

Whatsapp: Neue Funktion soll bald kommen

Nun wird laut „WABetaInfo“ bald eine neue Funktion kommen, die das alles einfacher machen soll. Sie soll den Whatsapp-Usern eine bequemere Möglichkeit bieten, andere zu finden und mit ihnen in Kontakt zu treten. Dafür arbeitet der Messenger-Dienst an einer Funktion, um Benutzer anhand ihres Benutzernamens zu suchen. Einige User haben das bereits entdeckt.

Dank des neuesten WhatsApp-Beta-Updates für Android 2.24.5.17, das es seit kurzem im Google Play Store gibt, soll es eine Funktion geben, um den QR-Code über die Registerkarte „Chats“ zu öffnen! Diese neue Funktion bietet eine direktere und zugänglichere Methode, um seine Handynummern untereinander zu teilen. Das QR-Code-Symbol wird dabei oberhalb der Chatliste links neben der Kamera platziert sein.

Wann WhatsApp diesen Shortcut für den Zugriff auf den QR-Code nicht nur in der Beta-Version, sondern auch in der regulären App anzeigen wird, ist noch unklar. Doch gerade, wenn man unterwegs mit neuen Bekanntschaften seine Handynummer austauschen möchte, ist diese neue Funktion besonders praktisch. Statt umständlich in den Einstellungen nach dem QR-Code zu suchen, reicht ein Klick über dem Chat, um die Kontaktdaten bequem weiterzugeben. So wird es noch einfacher, neue Freunde, Kollegen oder spontane Bekanntschaften zu Whatsapp hinzuzufügen.