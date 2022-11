Whatsapp: Achtung! Wenn du diese Funktion nicht aktivierst, kann man dich ausspionieren

Whatsapp-Nutzer, aufgepasst. Der Messenger-Dienst hat eine neue Funktion, die deine Daten besser schützt. Doch du musst sie zunächst aktivieren.

Whatsapp hat eine neue Datenschutzfunktion! Anfangs kamen nur Beta-Tester in den Genuss. Inzwischen ist sie aber auch für alle anderen Nutzer freigegeben: Du kannst den „Online“-Stempel komplett verbergen! Und es gibt gute Gründe, warum du diese Option wählen solltest.

Whatsapp führt neue Funktion ein

Schon seit einigen Jahren kannst du bei Whatsapp den „Zuletzt online“-Status verbergen. Deine Chat-Bekanntschaften können also nicht sehen, wann du zuletzt die App genutzt hast. Das ist vor allem dann nützlich, wenn man lästige Fragen umgehen wollte: Warum hast du nicht geantwortet, obwohl du online warst?

Doch so ganz verbergen, konnte man den Online-Status nicht. Deine Chat-Partner konnten immerhin sehen, wenn du gerade in dem Moment online bist. Aber damit ist es jetzt vorbei. Du musst das nur manuell in den Einstellungen festlegen.

Die neue Funktion bietet einige Vorteile beim Datenschutz. Fremde Kontakte, die deine Nummer haben, ohne, dass du davon weißt, können dich dank der Funktion nicht mehr unbemerkt beobachten. Zudem werden Spionage-Apps ausgeschlossen, wie die „HNA“ schreibt. Wenn man nicht mehr sehen kann, wann du zuletzt online warst, kann auch kein Aktivitätsprofil erstellt werden.

Und so schaltest du die neue Funktion ein:

Öffne Whatsapp auf deinem Smartphone

Tippe dann auf „Einstellungen“

Anschließend tippst du auf „Konto“

Dann gehst du auf das Feld „Datenschutz“

Dann tippst du auf „Zuletzt online/Online“

Hier kannst du einstellen, dass niemand sieht, wenn du gerade online bist.

Mit dieser Einstellung gehst du auf Nummer sicher und kannst beruhigt sein: Niemand weiß, ob du grade Whatsapp nutzt oder nicht. Auf unangenehme Fragen und Rechtfertigungen musst du dich dann auch nicht mehr einstellen.