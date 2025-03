Whatsapp frisst Speicher – mit diesem einfachen Trick wirst du Ballast schnell los

Ob Whatsapp, Instagram oder Facebook – Messenger-Apps bieten jede Menge Spaß und tolle Möglichkeiten, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Doch das ständige Chatten und Teilen von Bildern und Videos hat einen unschönen Nebeneffekt: Der Speicherplatz auf dem Handy füllt sich immer mehr.

Gerade bei Whatsapp ist vielen nicht bewusst, dass die App nicht nur in der Anwendung selbst, sondern auch darüber hinaus Speicher verbraucht. Aber keine Sorge, du kannst dem ganz einfach ein Ende setzen – hier erfährst du, wie das geht.

Whatsapp-Hack für iPhone und Android: So schaffst du Speicherplatz

Zunächst einmal kannst du beim iPhone verhindern, dass Whatsapp zukünftige Bilder und Videos in der Galerie speichert. Dazu gehst du einfach in die „Einstellungen“, wählst den Reiter „Chats“ aus und deaktivierst die Option „In Aufnahmen speichern“. Ab sofort werden nur noch die Fotos gespeichert, die du selbst aufgenommen und verschickt hast – alle empfangenen Medien bleiben außen vor.

+++ Whatsapp-Nachricht erhalten? Nutzer machen sich unwissentlich strafbar +++

Leider gibt es für Android-Nutzer laut „chip.de“ eine Einschränkung: Du kannst nicht verhindern, dass Whatsapp die Medien in der Galerie speichert. Aber auch hier gibt es eine Lösung, um den Überblick zu behalten: Du kannst in den Einstellungen unter „Sichtbarkeit von Medien“ die Option deaktivieren, die neue Daten in der Galerie anzeigt. Dann erscheinen die Fotos und Videos aus Whatsapp nicht mehr in der Galerie, sondern nur noch im Messenger selbst.

Für iPhone-Benutzer gibt es einige zusätzliche Möglichkeiten, Speicherplatz zu sparen. In den „Einstellungen“ unter „Daten- und Speichernutzung“ findest du den Bereich „Speichernutzung“, in dem dir eine detaillierte Übersicht angezeigt wird, wie viel Speicherplatz jeder einzelne Chat belegt. Mit einem Klick auf die Kontakte kannst du dann genau sehen, welche Medien dir besonders viel Platz wegnehmen und diese gezielt löschen.

Eine weitere effektive Möglichkeit, Platz zu schaffen, ist das Löschen von Inhalten aus einzelnen Chats. Wenn du den Inhalt eines bestimmten Chats wirklich leeren möchtest, kannst du dort einfach alle Nachrichten, Medien und Dateien löschen, ohne den eigentlichen Dialog zu löschen. Das funktioniert ganz einfach über die Chat-Einstellungen und du behältst die Unterhaltung in der Liste – nur ohne die unnötigen Daten, die viel Speicherplatz verbrauchen.

Mit diesen einfachen Maßnahmen wirst du schnell feststellen, dass dein Handy wieder viel mehr Platz bietet. Warum also warten? Befreie dein Gerät von unnötigem Ballast und genieße mehr Speicherplatz für die wichtigen Dinge.