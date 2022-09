Whatsapp: Sicherheitslücke! DAS solltest du nun unbedingt machen

Whatsapp gilt nicht nur in Deutschland als der beliebteste Messenger-Dienst. Millionen Nutzer weltweit versenden tagtäglich Nachrichten, Fotos, Videos und Sprachnachrichten an Freunde, Familie und Bekannte, aber auch Arbeitskollegen.

Sicherheit ist beim Messenger-Dienst Whatsapp ein großes Thema. Dass die Chats Ende-zu-Ende verschlüsselt sind, ist bereits bekannt. Doch gibt es dabei eine markante Schwachstelle.

Whatsapp will große Sicherheitslücke schließen

Auch beim beliebten Messenger ist die Einhaltung des Datenschutzes wichtig. Immer wieder sollen Updates für noch mehr Sicherheit in den Chats sorgen. Doch seit Herbst 2021 ist eine krasse Schwachstelle bekannt.

Das ist Whatsapp:

der beliebteste Instant-Messenger der Welt

Installation läuft über den App Store (iPhone) oder Google Play (Android)

Wer keine Lust mehr hat, Emojis zu verschicken, der kann auch Sticker oder Gifs an die Freunde senden

In den Einstellungen kannst du einen regelmäßigen Termin für ein Backup festlegen – so sind deine Daten immer gesichert

gehört zum Meta-Imperium von Mark Zuckerberg

Auf seinem Twitter-Account veröffentlichte Whatsapp kürzlich einen Appell an seine Nutzer: Darin raten die Betreiber die Verschlüsselung für Cloud-Backups deiner Chats zu aktivieren, berichtet „Netzwelt“.

Whatsapp: DAS solltest du unbedingt machen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Lobeca

Und das aus gutem Grund: Denn bislang ist Whatsapp nur auf den Servern der Messenger verschlüsselt. Das Backup in der iCloud oder auf Google Drive weist diese Verschlüsselung aber nicht mehr auf. Hacker könnten in der Theorie darüber in deine Chats gelangen.

Whatsapp: Neue Funktion ist wohl kaum jemandem bekannt

Die Funktion zur Verschlüsselung der Cloud-Backups ist bereits länger auf dem Markt. Doch das Feature dürfte wohl nur den wenigsten bekannt sein. Deshalb macht Whatsapp nun erneut darauf aufmerksam, um die Sicherheit für seine Nutzer zu erhöhen, teilt „Netzwelt“ mit.

Auch bei Twitter gibt es jetzt eine krasse Neuerung: Seit Jahren wurde sie von den Nutzern gefordert, jetzt haben die Entwickler die Gebete ihrer Community endlich erhört. Um welches krasse neue Feature es sich handelt, erfährst du hier. >>> (lim)