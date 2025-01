Jetzt bereitet sich auch Whatsapp vor! Tagtäglich nutzen Abermillionen Menschen weltweit den beliebten Messenger. Ob Texte, Videos, Fotos, Sprachnachrichten oder den aktuellen Standort – Whatsapp ist zum obligatorischen Begleiter fast jeder Person avanciert.

Logisch, dass die App mit der Zeit gehen muss und sich neuen Entwicklungen nicht verschließen sollte. Sonst könnte es ganz schnell gehen, und die Stellung als Platzhirsch ist verloren. In der neuesten Beta-Version von Whatsapp ist eine Neuerung zu entdecken, die es in sich haben könnte: ein separater Bereich für Chats, die durch Künstliche Intelligenz (KI) gestützt sind.

Whatsapp greift durch – Abschied steht unweigerlich bevor

Diese Funktion könnte Nutzern bald den Zugang zu verschiedenen Tools ermöglichen. So können Whatsapp-User beispielsweise Produktivitätstipps erhalten oder aber Unterhaltung finden – beispielsweise Chatbots, die wie Anime-Figuren schreiben. Und: Die KI soll als persönlicher Assistent fungieren.

Man soll sie in Kategorien wie Beratung, Kreativität oder Popkultur unterteilen können. Wie das genau aussehen soll, ist noch unklar. Doch wie so oft muss auch bei Whatsapp etwas weichen, wenn was Neues kommt. Demnach sollen die Messenger-Entwickler planen, den bisherigen „Community“-Tab zu entfernen.

Dadurch soll Platz für den neuen KI-Chat-Bereich geschaffen werden. Funktionen zur Erstellung von Gruppen wurden bereits in den „Chats“-Tab integriert. Es bleibt also weiterhin spannend, wie sich die wohl meistgenutzte App der Welt weiterentwickeln wird…