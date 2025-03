Whatsapp: Neuer blauer Kreis irritiert Nutzer – das steckt dahinter

Whatsapp wird in Deutschland von zahlreichen Menschen genutzt. Über den Messenger-Dienst versenden Millionen Nutzer täglich Text- oder Sprachnachrichten sowie Fotos, Videos und andere Dateien.

Nutzer müssen sich allerdings regelmäßig auf Neuerungen gefasst machen. Eine von ihnen irritiert sie aktuell – nämlich der neue blaue Kreis. Doch was hat es damit eigentlich auf sich?

Whatsapp: Dafür steht der neue blaue Kreis

Meta setzt auf die Künstliche Intelligenz und führt sie jetzt auch für Whatsapp-User in Deutschland und andere europäische Ländern ein. Nutzer können das Angebot nutzen, um Fragen zu stellen, sich intensiver mit Themen zu befassen oder Hilfe bei Anleitungen oder Problemen zu erhalten.

„Unsere Meta-AI-Chat-Funktion ermöglicht auch den Zugriff auf Informationen aus dem Internet und bietet Ihnen so eine einfache und effiziente Möglichkeit, alle benötigten Informationen an einem Ort abzurufen – mit zusätzlichem Kontext und Konversation“, berichtet Meta zudem in einem Post. Zu erkennen ist die Neuerung an einem blauen Symbol.

HIER ist der neue blaue Kreis zu finden

Angezeigt wird die KI in WhatsApp nämlich als blauer Kreis unter dem Namen „Meta AI“. Nutzt man die Funktion, wird sie in der Chat-Leiste angezeigt wie beispielsweise die Kontakte von Freunden oder der Familie.

Nutzer können der KI dann schreiben, Medien, Links und Dokumente versenden, sie stumm schalten, Nachrichten mit Stern markieren und Co. Doch auch wenn eine KI ziemlich nützlich für Whatsapp-User sein kann, sollten sie aufpassen und die Antworten kritisch hinterfragen. Denn nicht alles, was die KI mitteilt, muss tatsächlich stimmen.