Whatsapp: Wenn dir ein Freund DAS schickt, solltest du auf keinen Fall drauf klicken!

Kettenbriefe, Sprachnachrichten oder süße Sticker: Auf Whatsapp gibt es mehr als genug Möglichkeiten, seiner Familie und Freunden eine kleine Freude zu machen. Solltest du aber eine bestimmte Nachricht erhalten, musst du höllisch aufpassen. Denn dahinter versteckt sich eine fiese Betrugsmasche.

Immer machen angebliche Gewinnspiele auf Whatsapp die Runde, die mit Geschenkkörben oder Gutscheinen locken. Doch das Einzige, was man meistens dabei gewinnt, ist eine Menge Ärger. Denn häufig verstecken sich hinter den Angeboten Phishing-Fallen.

Whatsapp: DAS ist definitiv kein Gewinnspiel

So auch im aktuellen Fall: Eine vermeintliche Nachricht lockt passend zum großen Konsumtag Black Friday am 25. November mit einem Gutschein für Amazon. Kleidung, Spielekonsolen, DVDs oder Blu-rays: Jeder findet dafür bestimmt eine Verwendung.

Doch Achtung! Denn mit der Whatsapp-Nachricht kommt auch ein Link, auf den du lieber nicht klicken sollte. Wobei es zunächst gar nicht mal danach den Anschein hat, da dir nur ein paar Fragen gestellt werden und du danach deine Kontaktdaten eingeben sollst.

Whatsapp: Amazon-Gutschein scheint verführerisch – doch Vorsicht!

Aber danach wird es richtig merkwürdig. Denn auf einmal ist von einem Amazon-Gutschein keine Rede mehr, stattdessen sollst du nun ein Iphone 13 Pro gewonnen haben. Einzige Bedingung fürs Einstreichen des Gewinns: Schicke die Phishing-Nachricht an 20 deiner Kontakte auf Whatsapp weiter.

Logisch, dass sich dahinter kein echtes Gewinnspiel versteckt, sondern eine Masche, um an deine Daten zu kommen. Zum einen können mit dem Klick auf den Link unerkannt Viren oder andere Schadsoftware auf dein Smartphone gelangen, zum anderen werden die in dem Gewinnspiel abgefragten Daten an Drittanbieter verkauft.

Statt einer kostenlosen Shopping-Tour im Online-Kaufhaus Amazon erwarten dich dann also nie enden wollende Spam-Anrufe und -Mails.