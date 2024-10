Whatsapp soll neue Funktion bekommen – Instagram, TikTok und Co. haben sie längst

Wenn es um das Versenden von Nachrichten geht, dann ist Whatsapp bei vielen Nutzern immer noch die Nummer 1. Doch was das Teilen von Videos und Bildern beispielsweise anbelangt, da hing der Messenger lange Zeit den großen Social-Media-Plattformen hinterher.

Inzwischen passt sich Whatsapp immer mehr an – will mit zusätzlichen Funktionen an Attraktivität und Nutzer gewinnen. Nun soll mit einem neuen Update eine neue Funktion entstehen, die es bei Instagram, TikTok und Co. schon lange gibt.

+++ Whatsapp, Telegram und Co.: Hartes Urteil! DIESER Messenger soll beim Datenschutz eine völlige Katastrophe sein +++

Whatsapp: Bald soll DAS möglich sein

Wie „wabetainfo“ berichtet, plant Whatsapp das Teilen von Musik über Statusaktualisierungen. In einem zukünftigen Update der App soll es eine neue Funktion geben, die eine Musikschaltfläche im Zeicheneditor einfügt. Hat ein User ein Bild oder Video ausgewählt, das er gerne in seinem Status teilen möchte, soll er zukünftig auch Musik unterlegen können.

+++ Amazon Prime mit Hiobsbotschaft – für diese Kunden kommt es jetzt knüppeldick +++

Personen, die regelmäßig auf Social-Media-Kanälen wie Instagram oder TikTok unterwegs sind, wird das nicht neu vorkommen. Hinterlegte Lieder können Emotionen oder bestimmte Aussagen noch betonen. Durch Tippen auf die neue Schaltfläche sollen Benutzer bald nach Songs oder bestimmten Künstlern suchen können. Ist die Lieblingsmusik gefunden, kann sie dem Status hinzuzufügt werden. Wann genau das Update kommen soll, ist noch nicht bekannt.

Noch weitere aktuelle Meldungen:

Zeitgleich sorgt die Ankündigung einer anderen neuen Funktion derzeit für mächtig Wirbel. Soviel sei gesagt: KI spielt eine große Rolle. Nutzer des Messengers sind sich nicht ganz sicher, was sie von dem möglichen Update halten sollen (hier alle Einzelheiten).