Whatsapp mit Neuerung – „Herz“-Button lässt Nutzer staunen

Zu Beginn war Whatsapp nur ein Dienst für Status-Meldungen. Nach und nach kamen weitere Funktionen hinzu. Inzwischen wird über den Messenger fleißig getextet, Bilder, Videos und Sprachnachrichten verschickt. Sogar Telefonate sind möglich.

Bei Whatsapp wird es deshalb mal wieder Zeit für ein neues Feature. Der Messengerdienst testet eine neue Funktion, die das Telefonieren einfacher und schneller gestalten soll.

+++ Lotto-Spieler knackt Milliarden-Jackpot – jetzt muss er eine Entscheidung treffen +++

Whatsapp führt neuen „Herz“-Button ein

Die Fan-Webseite „WABetaInfo “ hat in der neuen Beta-Version ein neues Symbol entdeckt. In der Telefonliste von Whatsapp taucht neuerdings ein kleines Herz auf. Bislang steht das Update 2.24.7.18 jedoch nur Android-Nutzern zur Verfügung. Doch was steckt dahinter?

++ Amazon macht kurzen Prozess mit 7 Millionen Produkten – bist auch du betroffen? ++

Mit dem Herz-Symbol sollen Nutzer Kontakte aus ihrem Telefonbuch favorisieren können. Neben der Telefonliste tauche der Schriftzug „Add to favorites“ (zu deutsch: „Zu Favoriten hinzufügen“) auf – mit einem Klick ist die Funktion aktiviert.

Funktion bald für alle verfügbar?

Anschließend sollen laut „WABetaInfo“ die Favoriten ab sofort in der Anrufliste ganz oben erscheinen. Damit ist eine lästige Suche nach den gewünschten Gesprächspartnern nicht mehr nötig und du landest direkt in der Durchwahl. Jetzt musst du nur noch hoffen, dass dein Gegenüber auch abhebt.

Etwas ähnliches kennen Whatsapp-Nutzer bereits bei ihren Chats. Auch hier können Chats hervorgehoben und ganz oben in der Chatliste festgepinnt werden. Die Grenze liegt hier bei drei Chats, ob das auch für die Telefonliste geplant ist, sei noch nicht bekannt. Genauso unsicher ist, ob die neue Funktion die Testphase übersteht und zukünftig auch im regulären Messenger für alle Verbraucher angeboten wird.