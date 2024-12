Whatsapp: Messenger stellt Dienst ein – diese Nutzer sind betroffen

Whatsapp ist (für viele) genauso wichtig wie Zähneputzen am Morgen! Es gehört zum täglichen Ritual: Handy checken, Nachrichten lesen, vielleicht sogar noch ein „Guten Morgen“ verschicke.

Doch wie bei Zahnpasta, die irgendwann leer wird, gibt es auch bei Whatsapp ein „Ablaufdatum“. Bald wird der Messenger für einige nicht mehr verfügbar sein – bist auch du betroffen?

Whatsapp: Messenger-Schluss – Entwickler warnen

Seit Februar 2009 können Nutzer Nachrichten, Bilder, Videos und mehr mit einer ganzen Menge Menschen teilen – und das nicht nur in der EU, sondern rund um den Globus. Kein Wunder, dass viele Whatsapp für alles nutzen, um sowohl private als auch berufliche Kontakte am Laufen zu halten.

Damit könnte bald Schluss sein, denn die App wird auf vielen Handys bald nicht mehr laufen. Die Entwickler warnen, dass diese Geräte nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen. Nach der Abschaltung wird’s dann vorbei sein mit Nachrichten senden, empfangen oder auf alte Chats zugreifen.

Apple und Android: Diese Geräte sind vom Whatsapp-Aus betroffen

Wer ein älteres Smartphone, besonders ein iPhone, hat, sollte sich auf eine wichtige Änderung gefasst machen. Laut Whatsapp wird der Dienst ab Mai 2025 auf Geräten, die iOS 15.1 oder höher nicht unterstützen, nicht mehr laufen. Betroffen sind unter anderem folgende Modelle:

iPhone 6

iPhone 5S

iPhone 5C

+ weitere älterer Varianten

Aber nicht nur Apple-Fans müssen zittern – auch Android-Nutzer könnten bald ohne Whatsapp dastehen. Doch keine Panik! Auf Smartphones mit Android-Versionen ab 5.0, die schon seit 2014 am Start sind, bleibt der Messenger laut „it-boltwise“ weiterhin voll einsatzbereit.

Also, lieber schnell ein neues Gerät kaufen, bevor man irgendwann komplett unerreichbar ist! Davor ist es, bei einem betroffenen Gerät, auch ratsam, fix ein Backup der Chats zu machen – so bleiben alle Verläufe, Fotos und Co. schön gesichert.