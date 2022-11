Whatsapp-Desaster: Daten von Millionen Nutzern geklaut – mit diesen Folgen

Schlechte Nachrichten für Whatsapp-Kunden: Betrüger sollen die Daten von insgesamt 500 Millionen Kunden gestohlen und zum Verkauf angeboten haben. Auch deutsche Nutzer sollen davon betroffen sein.

Eigentlich gilt der Messenger-Dienst als besonders sicher, denn die Nachrichten der Nutzer sollen beim Senden angeblich verschlüsselt werden. Doch nun könnte es zu einem der größten Daten-Diebstähle in der Geschichte von Whatsapp gekommen sein – und das kann auch für deutsche Kunden heftige Folgen haben.

Whatsapp: 6 Millionen Nummern stammen aus Deutschland

In insgesamt 84 Ländern sollen die bislang unbekannten Täter Erfolg gehabt haben. Wie die Plattform „Cybernews“ berichtet, soll es ägyptische Nutzer besonders hart getroffen haben: Allein 45 Millionen Datensätze konnten hier gestohlen werden. Aus Deutschland sind es über sechs Millionen.

Der Diebstahl flog auf, weil die Täter angeblich mit ihrem Raub geprahlt und einige Nummern offenbart hatten, an die sie erfolgreich gelangt waren. „Cybernews“ hatte die Daten abgeglichen und festgestellt, dass diese tatsächlich von Whatsapp-Nutzern stammen. Die Meldung wurde deshalb als wahr eingestuft.

Doch was haben die Hacker mit den erbeuteten Handynummern vor? Dem Bericht zufolge sollen sie auf einer Hacker-Website zum Verkauf angeboten werden. Diese könnten dann etwa für Werbemaßnahmen genutzt werden, Inhaber der gestohlenen Nummern könnten aber auch vermehrt Opfer von Phishing- oder anderen Betrugsmaschen werden.

Auf eine Nachfrage von „Cybernews“ hat sich der Whatsapp-Betreiber Meta bislang noch nicht geäußert. Fakt ist allerdings, dass in der Vergangenheit auch bei der Tochterfirma Facebook immer wieder Datenlecks aufgedeckt. Wie die Hacker es dieses mal schafften, auch beim beliebten Messenger-Dienst erfolgreich zuzuschlagen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Noch mehr News:

Solltest du in nächster Zeit bei Whatsapp komische Nachrichten bekommen, könntest auch du von dem Daten-Diebstahl betroffen sein. Betroffene werden gebeten, sich in diesem Fall an Meta zu wenden.