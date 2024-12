Whatsapp: Nutzer können es nicht mehr verbergen – Messenger entlarvt sie jetzt eiskalt!

Whatsapp ist schon eine tolle Sache – man kann in Sekundenschnelle Nachrichten und Bilder verschicken, ist mit allen möglichen Leuten in Kontakt und kann viele Gruppen gründen. Aber genau diese Gruppen haben einen Haken. Man kann zwar über 1.000 Leute zu einer Gruppe hinzufügen – aber eines weiß man nie: Wer gerade online ist und die Nachricht sofort lesen kann.

Das klingt frustrierend, besonders wenn es um eine dringende und eilige Nachricht geht. Doch jetzt gibt es Hoffnung – Whatsapp könnte sich grundlegend ändern.

Denn die eigentliche Überraschung steht kurz bevor! Laut dem Fanblog „WABetaInfo“ testet Whatsapp derzeit eine brandneue Funktion, die alles auf den Kopf stellen könnte. So soll es schon bald möglich sein, im oberen Bereich der Gruppe, also direkt unter dem Gruppennamen, zu sehen, wie viele Mitglieder just in diesem Moment online sind.

Bald könnte es also vorbei sein mit dem langen Warten und dem Schauen, wer die Nachricht schon gelesen hat und wer nicht. Stattdessen könnte es bald heißen: Spontan eine schnelle Frage stellen? Kein Problem, alle sind online! Und statt lange Texte hin und her zu schicken, kann man direkt einen Anruf starten oder mit einem Klick in den Voice-Chat eintauchen und wichtige Themen in Sekunden klären.

Whatsapp: Tipps und Tricks – so bleibst du offline

Aber wie bei jeder guten Sache, gibt es auch hier einen kleinen Haken. Wer seinen Online-Status versteckt, bleibt natürlich unsichtbar. Das heißt, wenn jemand bei Whatsapp „offline“ ist, obwohl er es gar nicht ist – Pech gehabt. Diese Person erscheint nicht in der Liste. Ein kleiner Trick, um die Privatsphäre zu schützen.

Und bisher ist die Funktion noch nicht für alle verfügbar, sondern wird derzeit nur an eine ausgewählte Gruppe von Beta-Nutzern verteilt. Also noch keine Gaudi für alle, aber das Warten könnte sich lohnen – zumindest dann, wenn man beim nächsten Mal nicht mehr im Dunkeln tappt, wenn man wissen will, wer eigentlich auf der eigenen Nachricht sitzt.