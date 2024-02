Whatsapp macht Ernst – DAS wird für Nutzer bald gesperrt

Hand aufs Herz: Wie oft benutzt du Whatsapp am Tag? Die meisten von uns werden täglich wohl unzählige Male in die App gehen, eine Nachricht lesen, beantworten, schreiben oder einfach nur mal durchscrollen.

Whatsapp gehört zu den beliebtesten Messengern weltweit. Und macht auch einfach Spaß. Doch jetzt ist Schluss mit lustig! Whatsapp wird seinen Nutzern nun einen Riegel vorschieben. Was für die User bald endgültig gesperrt sein könnte, erfährst du bei uns.

Whatsapp: Funktion wird gesperrt

Bisher konntest du bei Whatsapp von so ziemlich allem einen Screenshot erstellen. Einzige Ausnahme: Fotos und Videos zur Einmalansicht. Doch schon bald macht Whatsapp Ernst und erlaubt noch weniger Screenshots. Zumindest sieht es in der Beta-Version 2.24.4.25 des Messengers für Android-Handys so aus, wie „Netzwelt“ berichtet. Dabei geht es um das volle Profilbild. Sobald dieses auf dem Bildschirm zu sehen ist, geht kein Screenshot mehr.

Hintergrund wird wohl der Diebstahl von Profilbildern sein. Das kommt immer häufiger vor. Cyberkriminelle nutzen die Fotos unter anderem für gefälschte Accounts und Betrugsversuche. Da möchte Whatsapp wohl nun einen Riegel vorschieben.

Das könnte dich auch interessieren: ++ Whatsapp: Seltsamer Geheimcode aufgetaucht – DAS müssen Nutzer wissen ++

Der Diebstahl lässt sich nicht komplett verhindern

Wann es auch für die reguläre Whatsapp-Version so weit sein wird, ist noch nicht bekannt. Es kann sich um wenige Wochen oder auch ein paar Monate handeln.

Doch Achtung: Selbst wenn diese Möglichkeit abgestellt wird, kann man immer noch dein Profilbild klauen, zum Beispiel mit Hilfe eines anderen Handys. Also gib dein Foto am besten nur für gespeicherte Kontakte frei – das kann dich zumindest ein wenig schützen.

Welches geheime Feature sich bei Whatsapp freischaltet, wenn du 30 Sekunden einen bestimmten Knopf drückst, erfährst du an dieser Stelle.