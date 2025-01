Whatsapp: Wenn du doppelt auf deine Chat-Nachricht tippst, schaltest du eine Funktion frei

Neues Jahr, neue Whatsapp-Funktionen! Der Messenger ist unter anderem deshalb auch nach Jahren noch so beliebt, weil er immer wieder mit Neuheiten überrascht.

Eine neue Funktion offenbart sich jetzt für Whatsapp-Nutzer, wenn sie im Chat-Fenster aktiv sind. Ein schneller Doppelklick bietet eine Fülle an Möglichkeiten.

Whatsapp: Neue Funktion bei Chats

Der Messenger Whatsapp ist aus dem Alltag vieler Smartphone-Nutzer einfach nicht mehr wegzudenken. Das liegt vor allem daran, dass die App es schnell und einfach macht, mit Freunden und Familie zu kommunizieren und beinahe überall auf der Welt mit seinen Kontakten in Verbindung zu bleiben.

Passend dazu werden in den Whatsapp-Chats auch oft Emojis genutzt, um statt vieler Worte mit kleinen Bildern große Emotionen auszudrücken. Damit das noch schneller geht, hat Whatsapp schon vor einiger Zeit eine Reaktions-Funktion eingeführt.

Doch auch diese Funktion ist verbesserungswürdig, wie die Verantwortlichen wohl jetzt auch festgestellt haben. Ein neues Update schafft Abhilfe. Durch einen simplen und schnellen Doppeltipp auf die entsprechende Nachricht erscheint sofort eine Auswahl an gängigen Emojis wie dem Herz, einem Daumen nach oben oder dem Lach-Smiley. Durch einen Klick auf das „+“ erscheint sogar sogar innerhalb kurzer Zeit das gesamte Emoji-Sortiment.

Whatsapp: Chats können noch individueller gestaltet werden

Nicht nur die Schnelligkeit für Reaktionen, auch die individuellen Design-Möglichkeiten für die Chats wurden mit dem neuen Jahr verbessert. So bietet der Messenger seit einer Weile neue Hintergründe, Filter und Effekte für Videos und Fotos in den Chats an.

Insgesamt sollen Whatsapp-Nutzer aus 30 verschiedenen Hintergründen, Filtern und Effekten wählen, um ihre Aufnahme und Nachrichten persönlicher zu gestalten.