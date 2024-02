Whatsapp: Schau lieber nochmal nach! Wenn du diese Funktion nicht aktivierst, wird es ungemütlich

Whatsapp zählt zweifelsohne zu den beliebtesten Messengern der Welt. Fast 2,8 Milliarden Nutzer zählt die App aus dem Hause „Meta“, zu dem auch Facebook und Instagram gehört.

Tag für Tag werden zahlreiche Nachrichten auf Whatsapp verschickt – von normalen Text-Chats über Sprachnachrichten, Fotos oder Videos. Dabei werden auch oft private oder persönliche Details ausgetauscht. Umso wichtiger ist vielen Nutzern das Thema Datenschutz, obwohl Whatsapp in eben diesem Bereich gar nicht mal den besten Ruf hat.

Doch die Nutzer tun das, was sie tun können, um sich und ihre Daten bestmöglich zu schützen. Eine Funktion solltest du dabei unbedingt aktiviert haben.

Über die drei Punkte oben rechts auf der Whatsapp-Benutzeroberfläche findest du im Einstellungsmenü die Rubrik „Datenschutz“. Hier stehen dir mehrere Optionen zur Verfügung, um die Messenger-Nutzung deinen Vorlieben anzupassen.

Whatsapp-Nutzer können schon seit längerem einstellen, ob ihre Kontakte im Chat mit ihnen sehen können, wann sie zuletzt online waren. Schickt man eine Nachricht, bekommt stundenlang keine Antwort, sieht aber dann, dass der Chatpartner zuletzt online war, könnten unangenehme Fragen aufkommen wie „Wenn du online warst, wieso hast du mir nicht geantwortet?“. Um dem aus dem Weg zu gehen, haben viele Whatsapp-User diese Funktion deaktiviert und verheimlichen, wann sie zuletzt online waren.

In einer aktuellen Beta-Testversion von Whatsapp wurde dabei aber nun eine neue Option hinzugefügt.

Wer darf meinen Online-Status sehen?

Jetzt können Nutzer ganz allgemein anstellen, ob überhaupt angezeigt werden soll, ob sie online sind. Man kennt es: Schreibt man mit einer Person auf Whatsapp, steht unter dem Kontaktnamen klein „online“ oder „schreibt…“ – und man weiß, dass der jeweils andere gerade live am Handy sitzt. Mit der neuen Funktion fällt die „online“-Anzeige weg. Man weiß also während des Chats nicht, ob das Gegenüber gerade ebenfalls Whatsapp geöffnet hat oder nicht. So berichtet es das Online-Magazin „SamaGame“.

Man kann den Online-Status ganz generell für alle verbergen – dafür gibt man in den Einstellungen einfach „Niemand“ an. Oder man lässt seinen Online-Status einfach für die Kontakte verbieten, für die man bereits die „Zuletzt online“-Variante deaktiviert hat.

Wer diese Funktion nicht aktiviert, muss wohl damit leben, dass manche Chatpartner womöglich mal nachhaken, weil sie in Stalker-Manier deine Chat-Aktivität mit deinem Online-Status abgleichen.