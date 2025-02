Whatsapp: Nutzern wird plötzlich dritter blauer Haken angezeigt – sie müssen sofort reagieren

Wusstest du, dass immer öfter Fremde deine Chats ausspionieren? So zumindest in der Theorie. Denn immer mehr Spionagedienste machen das möglich. Wie du dich vor den Attacken Unbekannter schützen kannst, erfährst du hier >>>.

Doch auch das Verhalten deiner Chat-Partner wird bei Whatsapp jetzt immer offensichtlicher. Denn immer wieder entdecken Kunden jetzt einen dritten blauen Haken in ihren Unterhaltungen mit Freunden und Familie.

Whatsapp: Was bedeutet der dritte blaue Haken?

Das Häkchensystem ist Whatsapp-Nutzern bereits seit etlichen Jahren bekannt. Während ein grauer Haken anzeigt, dass deine Nachricht gesendet wurde, zeigen zwei graue Haken an, dass sie bei deinen Chat-Partner angekommen ist. Zwei blaue Haken geben schließlich an, dass deine Mitteilung auch gelesen wurde. Nicht selten bereitet letztere Funktion Nutzern Probleme und sie geraten in Erklärungsnot, warum sie denn immer noch nicht auf Nachrichten geantwortet haben.

Auch spannend: Whatsapp: Obacht! Auf diesen Smartphone läuft der Messenger nicht mehr

Doch Whatsapp führt jetzt auch einen dritten blauen Haken ein – und der hat es in sich. Er soll Nutzern anzeigen, wenn ihre Kontakte einen Screenshot von ihrer Unterhaltung machen.

Neue Funktion in der Testphase

Durch die geplante Erweiterung soll laut „20 Minuten“ zusätzlich Transparenz geschaffen werden und die Privatssphäre der Messenger-Nutzer weiter stärken. Dadurch sollen User die Möglichkeit erhalten, direkt darauf zu reagieren, sollte jemand eine Bildschirmaufnahme ihrer Unterhaltung machen.

Bislang ist die neue Whatsapp-Funktion allerdings noch in der Testphase. Nur Nutzer der Betaversion kommen bereits auf den Geschmack der drei blauen Haken und können feststellen, ob ihre Kontakte Screenshots machen. Bis die Erweiterung weltweit ausgerollt wird, kann es laut „20 Minuten“ noch einige Monate dauern.