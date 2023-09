Whatsapp-Nutzer immer wieder auf miese Weise belästigt – das kann man dagegen unternehmen

Aufgepasst! Whatsapp-Nutzer werden immer wieder auf eine hinterhältige Art und Weise belästigt. Und das Schlimme daran ist, dass man nicht nachvollziehen kann, wer für die Belästigung verantwortlich ist.

Denn Whatsapp-Nutzer klagen über Spam und Betrugsversuche per Telefon. Dabei sollen die Betrüger unbekannte Rufnummern benutzen. Es gibt aber eine besondere Schutzfunktion, mit der du dich vor genau diesen Betrugsmaschen schützen kannst.

Whatsapp-Nutzer: Diese Betrugsmaschen sind möglich

Nahezu jeder Whatsapp-Nutzer kennt das. Wenn ein Anruf von einer unbekannten Nummer reinkommt, dann hat man ein mulmiges Gefühl. Einige gehen daher gar nicht erst dran, wenn jemand Unbekanntes anruft. Damit ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Denn hinter den unbekannten Anrufern können fiese Betrüger verstecken.

Das ist nicht nur total nervig, sondern hier sollte man laut „Sat.1“ auch wirklich vorsichtig sein. Denn die Betrüger arbeiten mit perfiden Tricks. So ist es zum Beispiel möglich, dass dir die Betrüger einen Vertrag andrehen, ohne dass du während des Telefonats etwas bewusst davon mitbekommst. Auch weitere Betrugsmaschen sind möglich und das kann für Whatsapp-Nutzer weitreichende Folgen haben.

Whatsapp-Nutzer: So kannst du dich schützen

Gegen die Betrugsmasche mit unbekannten Anrufen hat Whatsapp jetzt ein Feature entwickelt. Die Messenger-App führt jetzt nämlich eine Chatsperre in Form von einer Stummschaltfunktion ein. Durch die Einstellung „Anrufe von Unbekannt stummschalten“ sortiert der Messenger automatisch eingehende Anrufe von unbekannten Nummern aus und damit werden direkt die Spam-Anrufe beziehungsweise sogenannte Scams ignoriert.

Somit klingelt dein Smartphone gar nicht mehr, wenn du einen Anruf von einer unbekannten Nummer erhältst, die nicht in deiner Kontaktliste gespeichert ist. Es ist aber möglich Anrufe von unbekannten Nummern zu sehen, da sie dir anschließend in deiner Anrufliste und in deinen Benachrichtigungen angezeigt werden.

Um die Funktion zu aktivieren, musst du einfach nur bei Whatsapp zu den „Einstellungen“ gehen. Da klickst du dann auf „Datenschutz“ und dort kannst du das Feld „Anrufe von Unbekannt stummschalten“ aktivieren.

Die Aktivierung erfolgt, in dem du den kleinen Regler nach rechts schiebst, bis sich der Hintergrund des Reglers grün färbt. Damit ist deine Stummschaltfunktion aktiviert und du erhältst bei Whatsapp keine Anrufe mehr, hinter denen eine fiese Betrugsabsicht stecken könnte.