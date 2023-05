Whatsapp: Nachricht zum Vatertag bekommen? Dahinter steckt eine fiese Masche

Der Messenger Whatsapp eröffnet seinen Nutzern eine wunderbare Welt voller Möglichkeiten – Fotos und Nachrichten mit Freunden und Familie teilen, aktuelle Status-Updates in Bild und Ton geben und einfach mit den Liebsten in Kontakt bleiben.

Doch Whatsapp hat auch eine Schattenseite, wollen doch viele Betrüger eine der meist genutzten Apps für ihre Zwecke missbrauchen. So verhält es sich jetzt auch mit einem Gewinnspiel zum Vatertag (18. Mai), das sich derzeit per Whatsapp wie ein Kettenbrief verbreitet. Das angebliche Gewinnspiel des Getränkeunternehmens Krombacher schlägt sogar so hohe Wellen, dass sich Krombacher nun persönlich äußert.

Whatsapp lockt mit kostenlosem Bier zum Vatertag

Eine kleine Umfrage ausfüllen und automatisch an einem Gewinnspiel teilnehmen, dessen Hauptpreis ein Kühlschrank voller Krombacher-Bier ist – dieses Angebot per Whatsapp klingt tatsächlich sehr verlockend.

Unter dem Namen „Krombacher Vatertag 2023“ macht die Aktion aktuell die Runde und verbreitet sich über Whatsapp wie ein Lauffeuer – und das ist kein Wunder, schließlich steht Vatertag vor der Tür und damit auch die Tradition der „Vatertags-Tour“ inklusive Bier trinken und durch die Stadt ziehen.

Wer das ausgerechnet mit Krombacher-Bier machen möchte, sollte dennoch dafür bezahlen – denn die Vatertags-Aktion des Unternehmens ist nichts als ein Fake. Davor warnt Krombacher selbst auf einer eigens eingerichteten Webseite.

Whatsapp: DIESE Nachricht solltest du ignorieren

„Aktuell kursiert insbesondere via Whatsapp ein Fake-Gewinnspiel, das mit einer Krombacher Vaterstags-Aktion lockt. Es handelt sich dabei nicht um ein offizielles Krombacher Gewinnspiel, sondern um Betrugsversuche, bei denen sich die Absender als Krombacher Brauerei ausgeben“, warnt der Bier-Hersteller auf der Webseite.

Das Unternehmen distanziere sich von „Nachrichten und Gewinnspielen dieser Art“, habe zudem rechtliche Schritte eingeleitet. Kunden oder Nutzer, die eine entsprechende Nachricht erhalten, sollten auf keinen Fall auf den dortigen Link klicken oder irgendwie anderweitig auf die Nachricht reagieren – und sie schon gar nicht an Kontakte weiterleiten.

Krombacher betont zudem, dass Gewinnspiele grundsätzlich nicht per Whatsapp geteilt werden. Hinweis auf einen Fake kann auch die URL sein – gerade hinter ausländischen Adressen kann oft ein Betrug stecken.