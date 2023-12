Whatsapp wird 2024 kostenpflichtig – so erfährst du, ob auch DU zahlen musst

Whatsapp wird täglich von Millionen Menschen genutzt, um mit Familie, Freunden, Bekannten und Co. in Kontakt zu bleiben. Deswegen lassen sich die Macher auch immer wieder neue Features einfallen, um die App so attraktiv wie möglich zu machen. Doch DAS wird Android-Nutzer wohl so gar nicht schmecken.

Denn wer ein Android-Handy nutzt, der konnte bislang kostenlos Whatsapp-Chatverläufe in der Cloud sichern – doch das war einmal. Ab Januar 2024 musst du unter Umständen dafür zahlen. Doch wie erfährst du, ob du davon betroffen bist?

Android-Nutzer schauen 2024 in die Röhre

Bei Google Drive wurden deine Backups bislang nicht auf deinen Speicherplatz angerechnet. Damit ist es jetzt allerdings vorbei. Wenn du deinen kostenlos verfügbaren Google Drive Speicher aufgebraucht hast, musst du weiteren Speicher kostenpflichtig dazubuchen.

Wenn du deine Chatverläufe seit Jahren in deiner Cloud abspeicherst, kann die Backup-Datei schnell mal 5 bis 6 Gigabyte betragen – das wäre ein Drittel deines kostenfreien Google-Drive-Speicherplatzes! Doch wie weißt du, ob du überhaupt draufzahlen musst, beziehungsweise ob du über genug Speicher verfügst?

SO prüfst du, ob dein Platz ausreicht

Als ersten Schritt öffnest du die Google-Drive-App und tippst auf die drei Striche rechts in der Suchleiste. Jetzt wird dir der belegte und freie Speicher von Google angezeigt. Jetzt weißt du also, wie viel Speicher du noch in deinem Drive verfügbar hast.

Als nächsten Schritt musst du natürlich auch noch prüfen, wie viel Platz du für dein Whatsapp-Backup benötigst. Dafür öffnest du bei Whatsapp die Einstellungen. Wähle hier jetzt die Option „Chat“ und dann „Chat-Backup“. Jetzt siehst du die Größe deines Backups. Ist der freie Speicherplatz aufgebraucht, musst du entweder dein Google Drive aufräumen oder kostenpflichtig mehr Speicherplatz dazu buchen.