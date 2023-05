Whatsapp: Miese Abo-Falle! So zahlen Nutzer hohe Gebühren

Whatsapp ist wohl eine der meistgenutzten Apps der Welt. Im Sturm hat der Messenger die Handys der Bevölkerung erobert. Doch wo es große Beliebtheit und Nutzen gibt, gibt es auch Abzocker und Betrüger.

So auch in diesem Fall. Ein mysteriöses Gewinnspiel erweckt den Eindruck, als könne es sich richtig lohnen, mitzumachen. Doch wer über Whatsapp darauf reinfällt, der kann schnell in einer Abo-Falle landen.

Whatsapp: Gewinnspiel entpuppt sich als miese Falle

Konkret geht es um ein angebliches Gewinnspiel von Singapore Airlines. Die Betrüger machen sich dabei das 50-jährige Bestehen der Fluggesellschaft zu Nutze, wie das Portal „Mimikama“ berichtet.

Auf Whatsapp wird dabei ein Link geteilt, der einen Gewinn von bis zu 2.000 Euro verspricht. Die Bedingungen dafür sind denkbar leicht. Man wird dazu aufgefordert, an einer Art Umfrage teilzunehmen. Doch spätestens hier sollten die Alarmglocken schrillen.

Das wollen die Betrüger wissen

Dann geht es los: Wer dem Link folgt, soll persönliche Daten angeben. Name, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Telefonnummer – wer hier noch nicht misstrauisch geworden ist, wird auch noch aufgefordert, den Link in fünf Gruppen und 20 Chats auf Whatsapp zu teilen. Erst dann gebe es den versprochenen Gewinn.

Daraus wird natürlich nichts. Stattdessen bekommt man nun ordentlich Spam geliefert. Denn während des „Gewinnspiels“ akzeptiert man, dass die eigenen Daten weitergegeben werden. Zudem kann es sein, dass man am Ende sogar ein teures Abo abgeschlossen oder Malware downgeloadet hat.

Whatsapp: Das solltest du im Betrugsfall tun

Wie immer gilt bei solchen Nachrichten also: Finger weg. Wer erst gar nicht auf dubiose Links klickt, der kann auch nicht ausgenommen werden. Wer misstrauisch ist, sollte die URL der Gewinnspiele mit denen der richtigen Unternehmen abgleichen. Auch hier stellt man schnell fest, worum es sich wirklich handelt. In jedem Fall gilt auch bei Whatsapp: Augen und Ohren stets offenhalten.