Weihnachtsmarkt: Pelz-Skandal! Illegale Produkte unter der Hand verkauft

Die meisten Menschen wollen heutzutage keinen echten Pelz mehr kaufen. Zum einen, weil ihnen das Wohl der Tiere am Herzen liegt, zum anderen, weil es inzwischen einfach richtig gute, künstliche Alternativen gibt. Und das ist auch gut so! Doch auf einem ganz bestimmen Weihnachtsmarkt sieht man das anscheinend etwas anders.

Wie unser Partnerportal MOIN.DE herausgefunden hat, wird hier echter Pelz unter der Ladentheke verkauft. Und das ganz ohne korrekte Etikettierung. Ein echter Skandal!

Weihnachtsmarkt: Pelz-Skandal! Illegale Produkte unter der Ladentheke

Auch im Norden Deutschlands haben die Weihnachtsmärkte ihre Türen für Besucher geöffnet. Ob eine leckere Ofenkartoffel, eine Tasse Glühwein, Lebkuchen oder hübsche Geschenke für die ganze Familie – Weihnachtsmarkt-Fans kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten. Doch auf dem Weihnachtsmarkt in der Mönckebergstraße in Hamburg gibt es noch etwas ganz anderes zu kaufen. Und das schlägt dem Fass komplett den Boden aus. Hier gibt es offensichtlich echte Pelz-Produkte zu kaufen – ganz ohne die vorgeschriebene Kennzeichnung. MOIN.DE ist der ganze Sache mal auf die Spur gegangen.

Das könnte dich auch interessieren: ++ Weihnachtsmarkt: Kind bringt Weihnachtsmann auf die Palme – der tickt aus ++

Der Tipp dazu kam von Tierschützer Stefan Klippstein. Er entdeckte auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt eine Mütze mit Marderhund-Pelz. Daraufhin versuchten auch unsere Reporter „ihr Glück“. An einem Stand sind sie tatsächlich fündig geworden. Doch die Mützen mit echtem Pelz liegen nicht etwa offen zum Verkauf wie die andere Ware. Die Verkäuferin musste sie unter dem Ladentisch hervorholen.

Pelz-Produkte nicht gekennzeichnet

Zudem sind die Mützen nicht gekennzeichnet gewesen, obwohl das eigentlich Vorschrift ist. Mützen mit echtem Pelz müssen gemäß der EU-Textilkennzeichnungsverordnung (Nr. 1007/2011) mit dem Hinweis „enthält nicht textile Teile tierischen Ursprungs“ gekennzeichnet werden. Die Angabe muss dauerhaft, gut lesbar und in der Landessprache erfolgen, nahe der Materialzusammensetzung.

Mehr News:

Die Etikettierung ist wichtig, damit Verbraucher genau wissen, was sie da kaufen und sich frei entscheiden können, ob sie echten Pelz kaufen wollen oder eben nicht. Was die Verkäuferin noch zum Pelz gesagt hat und was eine Anzeige des Tierschützers gebracht hat, liest du bei unserem Partnerportal MOIN.DE.