Weihnachtsmarkt: Dieses Ranking zeigt die besten – du glaubst nicht, worum es dabei geht

Na, hier wird man wohl besonders wuschig! Überall in Deutschland gibt es inzwischen einen schönen Weihnachtsmarkt, der zum Flanieren, Essen, Trinken und auch Flirten einlädt. Kein Witz: So ein Weihnachtsmarkt birgt ja schließlich auch Romantik pur. Viele Lichter, Besinnlichkeit, Weihnachtsmusik und letztlich auch Alkohol ergeben den perfekten Mix für einen flirtigen Tag.

Doch Weihnachtsmarkt ist nicht gleich Weihnachtsmarkt – wie nämlich die Dating-Plattform „Lovoo“ anhand verschiedener User-Daten ermittelt hat, gibt es Orte, die sich ganz besonders für Dates anbieten. Ein Ranking zeigt jetzt die zehn besten Weihnachtsmärkte für Dates und Liebeleien auf…

Weihnachtsmarkt: Dieses Ranking zeigt die besten

Nicht nur Pärchen, Familien und Freunde zieht es auf die Weihnachtsmärkte der Republik. Auch für Dates eignen sie sich. Neben Glühwein und Lebkuchen datet man sich schließlich gern. Die Dating-Plattform „Lovoo“ hat User-Daten ausgewertet und eine „Love Map“ erstellt, um herauszufinden, welche Weihnachtsmärkte bei App-Nutzern am höchsten im Kurs stehen.

Ganz vorne dabei sind einige der bekanntesten Weihnachtsmärkte Deutschlands, doch auch echte Überraschungen tummeln sich unter den Top 10. Auf dem ersten Platz landet der Leipziger Weihnachtsmarkt am Marktplatz. Damit macht ein echtes Urgestein das Rennen, denn seine Wurzeln gehen auf das 15. Jahrhundert zurück. Bis heute gehört er zu den beliebtesten und besucherstärksten seiner Art in ganz Deutschland.

Auch die Weihnachtsmärkte in Stuttgart (Platz 2) und Frankfurt a.M. (Platz 3) werden oft für Dates besucht. Die Hauptstadt Berlin belegt mit dem historischen Weihnachtsmarkt auf dem RAW-Gelände den vierten Platz. Dabei handelt es sich um einen Mittelalter-Markt und um den am höchsten gerankten Markt, der nicht zu den „klassischen“ Weihnachtsmärkten gehört.

Mehr News:

Die folgenden Plätze belegen dann Weihnachtsmärkte in Nürnberg (Christkindlesmarkt), München (PINK Christmas), Erfurt, Dresden und zweimal erneut Berlin (Breitscheidplatz und Gendarmenmarkt). Na, bleibt zu hoffen, dass diese Kuppeleien auch über Weihnachten hinaus Bestand haben…