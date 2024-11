Drama auf Weihnachtsmarkt – Nikolaus landet im Krankenhaus!

Dramatische Szenen auf einem Weihnachtsmarkt in München!

Am Mittwoch (13. November) wollten die ersten Weihnachtsmärkte in München ihre Eröffnung feiern. Und was gehört da dazu? Natürlich ein Weihnachtsmann. Irgendwer muss sich ja schließlich in der Adventszeit die Wünsche der (kleinen) Besucher anhören und die Geschenke verteilen.

Doch in der bayerischen Landeshauptstadt ging die Aktion eines designierten Weihnachtsmannes gewaltig nach hinten los. Sein Novembertag endete stattdessen im Krankenhaus.

Drama auf Weihnachtsmarkt

Bei dem Weihnachtsmann handelte es sich um einen Artisten im Nikolaus-Kostüm, der einen Münchner Weihnachtsmarkt mit einem Abseilakt eröffnen sollte. Doch das ging gewaltig schief.

Per Drahtseil wollte der 34-Jährige herunterschweben, doch so elegant wie geplant lief das am Ende nicht. Er prallte gegen einen Transporter und verletzte sich dabei schwer am Bein.

Nikolaus muss ins Krankenhaus

Ein Notarzt musste anrücken und ihn versorgen. Anschließend wurde der Nikolaus-Akrobat in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Nun gilt es zu klären, wie der Artist den Transporter bei seinem Abseilakt übersehen konnte. Diesbezüglich teilte die Feuerwehr nichts mit. (mit dpa)