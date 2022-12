Weihnachten: TÜV mit großer Warnung – dieser Fehler kann brandgefährlich für dich werden

Weihnachten steht vor der Tür! Trotz steigender Energiepreise wollen viele auf leuchtende Weihnachtsbäume, Lichterketten und Co. nicht verzichten. Doch Vorsicht: Ein Fehler kann dich in große Gefahr bringen. „Heiße Glühbirnen und fehlerhafte Elektrik können in direkter Nähe zu trockenem Tannengrün, Geschenkpapier oder Gardinen ein erhebliches Brandrisiko darstellen“, erklärt Dr. Hermann Dinkler, Brand- und Explosionsschutzexperte beim TÜV-Verband.

Doch wenn du einige Regeln beachtest, dann lässt sich das Feuer-Risiko leicht vermeiden. Der TÜV-Verband klärt über die Gefahren auf und gibt Sicherheitstipps für die elektrische Weihnachtsdekoration. Dabei solltest du besonders vorsichtig bei älteren 220- bis 240-Volt-Lichterketten sein.

Weihnachten: Vorsicht bei älterer Elektronik

Die Glühbirnen aus Glas mit drahtigen Glühwedel erhitzen sich nach längerem Gebrauch – Brandgefahr! Vor allem, wenn sie in der Nähe von brennbaren Materialen platziert werden. Bei echten, bereits trockenen Tannenbäumen- und kränze sind ältere Lichterketten daher nicht zu empfehlen.

„Eine durchgebrannte Glühbirne kann einen Stromschlag verursachen oder dazu führen, dass andere Glühbirnen durch den veränderten Widerstand sehr heiß werden und brennbare Materialien entzünden“, sagt Dinkler. Durchgebrannte Glühbirnen solltest du also möglichst schnell auswechseln. Wenn du das Haus verlässt oder schlafen gehst, solltest du die Lichterketten besser ausschalten. So vermeidest du Überhitzung.

Weihnachten: Auf die Norm achten

Und auch beim Kauf von neuen Lampen hat der TÜV einen Rat für dich: Achte darauf, dass sie der Norm EN 60598 entsprechen. „Bei unsicheren Produkten sind die Kabel häufig nicht ausreichend isoliert und Anschlüsse schlecht gesichert“, erklärt Dinkler. Lassen sich die Kabel einfach aus der Fassung lösen, bestehe die Gefahr eines Stromschlages. „Bei einer Spannung von über 200 Volt ist das lebensgefährlich“, betont der TÜV-Experte weiterhin.