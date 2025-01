Washington (USA): Horror-Crash! Militärhubschrauber kollidiert mit Passagierflugzeug ++ bisher keine Überlebenden

Tragödie in Washington! In der US-Hauptstadt kam es am Mittwochabend (29. Januar) gegen 21 Uhr (Ortszeit) zu einer dramatischen Kollision zwischen einem Militärhubschrauber und einem Passagierflugzeug.

Das Flugzeug mit etwa 64 Personen an Bord war im Landeanflug auf den Ronald-Reagan-Airport (DCA), der direkt am Fluss Potomac und etwa fünf Kilometer südlich der Innenstadt von Washington liegt. Bisher wurde kein Überlebender gefunden.

Washington (USA): Kollision zwischen Helikopter und Passagiermaschine

Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Helikopter um eine Maschine der US Armee, die sich auf einem Übungsflug befand. Drei Soldaten waren an Bord, als es zur Kollision mit der Passagiermaschine kam, in der sich 64 Menschen befanden – insgesamt 60 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder.

Ein Augenzeuge erklärte dem Nachrichtensender CNN, dass er zunächst einen „Funkenstrom“ am Himmel gesehen hatte, als es zum Crash der beiden Maschinen kam. Die Passagiermaschine der Fluglinie PSA Airlines hatte zuerst noch normal ausgesehen, war dann plötzlich komplett zur Seite geneigt. In der Folge des Zusammenstoßes waren sowohl der Helikopter als auch das Flugzeug in den angrenzten Potomac-Fluss abgestürzt.

Washington (USA): Suche nach Überlebenden bisher ohne Ergebnis

Sofort wurden umfangreiche Rettungs- und Suchmaßnahmen eingeleitet, Taucher und andere Rettungskräfte suchten bis tief in die Nacht nach Überlebenden, auch Hubschrauber sind bis zum jetzigen Zeitpunkt über dem Fluss im Einsatz. Neben der Dunkelheit der Nacht erschweren auch die Wetterverhältnisse die Suche nach Überlebenden: In den vergangenen Tagen war es in Washington sehr kühl mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Der Potomac ist an einigen Stellen extrem kalt und teilweise gefroren.

Es wird befürchtet, dass viele Menschen bei dem Unglück ihr Leben lassen mussten. „„Es liegen keine bestätigten Informationen über Opferzahlen vor“, erklärte die Polizei von Washington auf X. Die „Washington Post“ berichtet unterdessen, dass inzwischen mehrere leblose Personen aus dem Fluss geborgen worden seien.

Washington (USA): Keine Hinweise auf Terror

Wie das FBI mitteilte, gebe es keine Hinweise auf Kriminalität oder Terrorismus. Verteidigungsministerium und US-Militär haben umgehend Untersuchungen eingeleitet.

US-Präsident Donald Trump drückte in einem ersten Statement sein Beileid aus, erklärte: „Ich wurde vollständig über den schrecklichen Unfall informiert, der gerade am Reagan National Airport stattgefunden hat. Möge Gott ihre Seelen segnen. Vielen Dank für die unglaubliche Arbeit, die von unseren Ersthelfern geleistet wird. Ich verfolge die Situation und werde weitere Details bekannt geben, sobald sie vorliegen.“

Inzwischen äußerte er auf dem Online-Dienst „Truth Social“ sein Unverständnis über den Hergang des Unglücks: „Das Flugzeug war auf einer perfekten und routinemäßigen Anfluglinie zum Flughafen. Der Hubschrauber flog über einen längeren Zeitraum direkt auf das Flugzeug zu. Es ist eine klare Nacht, die Lichter des Flugzeugs leuchteten, warum flog der Hubschrauber nicht hoch oder runter oder drehte ab.“ Der 78-Jährige nannte das Ganze eine „schlimme Situation, die so aussieht, als hätte sie verhindert werden müssen.“ (mit dpa)