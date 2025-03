Vodafone, Telekom und Co: Kunden trifft der Schlag – jetzt haben sie es schwarz auf weiß

An Vodafone oder der Telekom kommt man in Deutschland fast nicht vorbei, wenn man einen Telefon- oder Internet-Anschluss möchte. Die beiden größten Telekommunikationsunternehmen versuchen sich seither gegenseitig zu übertrumpfen. Vor allem mit den Preisen…

Kein Wunder, dass Kunden hier sehr viel Zeit in den Preisvergleich stecken und gerne mal länger auf Portalen mehrere Anbieter miteinander vergleichen. Denn diese Nachricht beweist nun, dass das auch oftmals ratsam ist. Kunden von Vodafone und der Deutschen Telekom müssen jetzt ganz stark bleiben.

Deutschland hat höchste Internetpreise

Eine aktuelle Marktanalyse des Vergleichsportals „Verivox“ zeigt nämlich jetzt auf, dass in keinem anderen EU-Land Internet so teuer ist wie in Deutschland. Der deutsche Megabit-Preis soll demnach fünfmal höher sein als der EU-Schnitt. Deutschland hat damit die mit Abstand höchsten Internetpreise in der Europäischen Union. Während Internet-Nutzer in rund jedem zweiten EU-Land für ein Megabit etwa nur wenige Cent bezahlen, muss man hierzulande mit einem Euro pro Megabit rechnen.

Um neue Kunden zu gewinnen, werben Vodafone und Telekom aktuell mit besonders günstigen Einstiegspreisen. So bekommen Neu-Kunden im ersten Jahr bereits 500 Mbit/s für 19,99 Euro im Monat. Nach den zwölf Monaten kostet dasselbe Angebot 54,99 Euro im Monat. Wer eine nicht ganz so schnelle Verbindung benötigt, bekommt mit 50 Mbit/s für 9,99 Euro im Monat einen deutlich günstigeren Vertrag. Aber auch hier: Nach einem Jahr kostet es dann 39,99 Euro im Monat.

Vodafone und Telekom im Vergleich

Die Telekom startet mit ähnlichen Preisen. Auch hier gibt es 250 Mbit/s für 19,95 Euro im Monat. Kleiner Haken hier: Bereits ab dem siebten Monat steigt der monatliche Preis auf 54,95 Euro. Für Kunden, denen eine langsamere Leitung genügt, gibt es aber auch günstigere Alternativen. So bekommen Telekom-Neukunden 16 Mbit/s für 19,95 im Monat. Aber auch hier steigt der Preis ab dem siebten Monat auf 37,95 Euro.

Doch woran liegt es, dass Deutschland ein so hohes Preis-Niveau hat? „Dass die deutschen Anbieter im Schnitt die höchsten Megabit-Preise in der EU verlangen, liegt in erster Linie an der aus Verbrauchersicht unzureichenden Wettbewerbssituation“, sagt der Telekommunikationsexperte Jörg Schamberg. Viel zu viele Wettbewerber seien immer noch von der Deutschen Telekom abhängig. „Diese Vormachtstellung des Ex-Monopolisten ist ein wesentlicher Grund für das viel zu lange Festhalten an der veralteten DSL-Technik“, erklärt er weiter.