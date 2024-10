Vodafone-Kunde erhält beunruhigende Nachricht – „Anschluss bald abgeschafft“

Vodafone, Telekom, 1&1 – sie zählen zu den größten Telekommunikationsanbietern in Deutschland. Klar, dass es da bei dem ganzen Konkurrenzdenken schon mal hitzig werden kann. Bei Kunden wie bei Mitarbeitern ist meist klar: Ihr Anschluss ist der beste, sicherste, schnellste.

Doch was ein vermeintlicher Vodafone-Mitarbeiter gegenüber einem 1&1-Kunden raushaut, schießt den Vogel ab. Da erzählt er doch glatt, der Kunde würde bald seinen Anschluss verlieren, wenn er nicht zur Konkurrenz gehen würde. Aber jetzt erst mal von vorne.

Vodafone-Mitarbeiter will Konkurrenz ausstechen

Auf „Reddit“ erzählt ein 1&1-Kunde die ganze irre Geschichte. „Hatte gerade einen meiner Meinung nach ziemlich schmierigen Typen von Vodafone da, der einfach geklingelt hat und mir ’ne Viertelstunde davon erzählt hat, wie ich nur DSL für meinen 1&1-Router verwende und, dass diese Art Anschluss bald, auch gezielt hier in der Region abgeschafft wird“, beginnt der Nutzer.

„Er meinte, ich müsse mich im Endeffekt demnächst entscheiden – entweder ich wechsle auf Kabelanschluss (…) oder ich werde irgendwann einfach gar kein Internet haben, weil es in der Wohnung eben nur diese Anschlüsse gäbe.“ Zudem hätte der Mitarbeiter auch versucht, den Kunden von den natürlich viel günstigeren Tarifen bei Vodafone zu überzeugen.

Verwirrt stellt der Nutzer nun die Frage in die „Reddit“-Runde: „Hattet ihr in letzter Zeit auch solchen Besuch? Ist das seriös? Stimmt, was er behauptet?“

Vodafone-Mitarbeiter fliegt auf

Wir haben direkt bei 1&1 nachgehakt, was an den Worten des Vodafone-Mitarbeiters dran sein könnte. Und die Antwort fiel eindeutig aus: „Das stimmt so nicht“, reagiert das Unternehmen. „Wir bieten unseren Kunden wie gewohnt DSL an. Unabhängige Fachmedien bestätigen dabei in ihren Tests seit Jahren regelmäßig die hohe Qualität der 1&1 Breitbandprodukte.“

Außerdem gibt es seit heute (1. Oktober) eine „Wi-Fi 7 Router-Aktion zu den 1&1 DSL-Anschlüssen“. Da würde es ja gar keinen Sinn ergeben, wenn DSL bald eingestampft würde. Dann waren die Aussagen des (angeblichen?) Vodafone-Mitarbeiters wohl nichts weiter als taktische Lügen.