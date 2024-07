Vodafone haut einen raus – Kunden kommen plötzlich ins Grübeln

Im ersten Quartal 2024 verlor Vodafone Deutschland nach Konzern-Angaben etwa 650.000 TV-Verträge ein. Doch nicht nur beim Kabelanschluss laufen dem Telekommunikationskonzern die Kunden davon. Auch im Mobilfunk ist das Unternehmen ins Hintertreffen geraten. Allein schon die Telekom sorgt mit ihrem Marken-Trio T-Mobile, Congstar und fraenk für erheblichen Druck.

+++ Vodafone mit nächstem Kosten-Klopper – Kunden müssen handeln +++

Vor allem Congstar und fraenk haben in den vergangenen Monaten mehrfach kräftig das Datenvolumen ihrer Tarife aufgestockt – und das in vielen Fällen ohne Aufpreis. Das hat bereits dazu geführt, dass sich viele Nutzer in Richtung Telekom orientieren. Der Magenta-Riese wuchs zuletzt im Mobilfunk-Bereich dreimal so schnell wie Vodafone, Konkurrent O2 sogar mehr als viermal so schnell (>>> hier mehr dazu).

Es sind keineswegs nur Neukunden, bei denen Vodafone nicht die (mehr) erste Wahl ist. Auch Bestandskunden tragen sich angesichts der starken Konkurrenzsituation mit dem Gedanken, zu einem Anbieter zu wechseln, der mehr Datenvolumen oder günstigere Preise – oder im besten Fall beides – bietet.

+++ Vodafone: Kunde hängt plötzlich völlig in der Luft – „Höllisch wütend“ +++

Doch jetzt unternimmt Vodafone einen Schritt, bei dem sicherlich viele Kunden ins Grübeln kommen. Nachdem kürzlich schon die „CallYa“-Prepaid-Tarife verbessert wurden (>>> hier die Einzelheiten), haut der Düsseldorfer Konzern jetzt auch bei seiner Discount-Marke „SIMon Mobile“ einen raus. Das könnte tatsächlich für viele Mobilfunk-Nutzer ein spannendes Angebot sein, das sie in der Vodafone-Gruppe hält.

Drei Gigabyte zusätzlich ohne Aufpreis

Bestehende und zukünftige Kunden von „SIMon Mobile“ erhalten jetzt monatlich 3 Gigabyte mehr Datenvolumen. Es wird kein Aufpreis fällig und Bestandskunden müssen das Upgrade auch nicht extra beantragen. Der Einstiegstarif erhöht sich von 12 auf 15 Gigabyte (ab 8,99 Euro pro Monat). Bei den anderen Optionen geht es von 17 und 27 nach oben auf 20 und 30 Gigabyte.

Mehr Themen:

Attraktive Tarife sind das eine, guter Service ist das andere. Hier hagelt es seit Monaten Kritik. Vodafone will jetzt den Kundenservice für Mobilfunk und Kabel-TV zusammenlegen und mit Künstlicher Intelligenz die Qualität verbessern. Im Gegenzug gibt es einen Stellenabbau. Einzelheiten dazu liest du hier.