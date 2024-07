Vodafone-Kunde schaut auf seine Rechnung – er zieht sofort Konsequenzen

Beschwerden von Vodafone-Kunden sind längst keine Seltenheit mehr. Viele bemängeln immer wieder Internet-Ausfälle oder den Kunden-Service. Auch dieser Kunde hat allen Grund, sich zu ärgern, zieht das Unternehmen ihm doch jeden Monat zu viel Geld ab.

Seinen Ausführungen zufolge runde Vodafone jeden Monat die anfallenden Kosten auf und ziehe ihm somit immer mehr Geld aus der Tasche. Und wieso? Das haben wir beim Telekommunikations-Riesen angefragt und eine eindeutige Antwort erhalten.

Vodafone-Kunde zahlt zu viel – und reagiert

Wie der Kunde auf „Reddit“ berichtet, habe er einen Festvertrag mit Vodafone über monatliche Kosten von 29,99 Euro. Allerdings würde ihm das Unternehmen jedes Mal glatte 30 Euro in Rechnung stellen. Das würde im System so automatisch ablaufen, dagegen können man nichts machen, erhält der Kunde als Antwort auf seine Beschwerde. „Kaufmännisch gerundet“, nenne sich das und sei so korrekt.

Das will der Kunde aber nicht akzeptieren und widerruft seine Einzugsermächtigung. Stattdessen richtet er einen Dauerauftrag auf 29,99 Euro ein. Recht so, sprechen ihm auch die Nutzer in den Kommentaren zu. Ein besonders heftiger Vorwurf, der sich darunter befindet: „Bei x tausend Kunden sind das x tausend ct extra pro Monat. Gute Idee von denen“, vermutet einer sogar eine Masche dahinter. Wir haben mal bei Vodafone nachgehakt.

Vodafone reagiert

„Kaufmännische Auf- und Abrundungen auf Cent-Beträge gehören zum allgemeinen Geschäftsleben. Das ist kein Vodafone-spezifisches Thema“, erklärt der Konzern zunächst auf Anfrage. Zudem würden betroffene Kunden stets auf der Rechnung eine Erklärung finden. Auch sollte es aufgrund des zu viel gezahlten Cent-Betrages zu keinen Problemen mit dem Finanzamt kommen.

„Auf Kundenwunsch erhält ein solcher Kunde auch eine Einmal-Gutschrift – zum Beispiel von 0,24 Cent für 24 Monate pauschal gutgeschrieben. Das sieht die Arbeitsanweisung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundenservice ausdrücklich vor.“