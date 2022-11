Vodafone, O2, Telekom und Co: Mega-Störung! Handy-Netz in ganz Deutschland betroffen

Riesige Störung im bundesweiten Handynetz. Am Donnerstagnachmittag schossen die Beschwerdezahlen bei Kunden von Vodafone, O2, Telekom und Co. in die Höhe. Die Störungsmeldungen kamen aus allen Ecken des Landes.

Offenbar können tausende Nutzer nicht telefonieren. Bei allen Anbietern wie Vodafone, O2 oder Telekom ist das offenbar der Fall. Erste Reaktionen gibt es vom Anbieter O2, der das Problem zu erklären versucht.

Vadofone, O2, Telekom und Co down – DAS ist der Grund

„Grund ist eine Störung an einem Voice-Server, der die Telefonate übermittelt. Ein Großteil der Telefonate kann über andere Server übermittelt werden“, so die offizielle Erklärung von O2. Ob das auch die Ursache für die Netzprobleme der anderen Mobilfunk-Anbieter erklärt, ist noch unklar.

Laut O2 sind alle Telefonate im 2G und 4G Mobilfunk- sowie im Festnetz betroffen. Es werde schnellstmöglich an einer Lösung gearbeitet. Auf dem Portal „Allestörungen“ haben in den letzten 1,5 Stunden knapp 19.o00 Nutzer alleine von O2 Probleme gemeldet. Auch bei den anderen Anbietern wie Telekom, Vodafone, 1&1 oder auch Aldi Talk sieht es ähnlich aus.

