Vodafone: Mitarbeiter warnen – bei dieser Nachricht solltest du vorsichtig sein

In letzter Zeit kommt es immer häufiger vor, dass Verbraucher Opfer von Betrügern werden. Daten von Kunden, die bei Vodafone einen Vertrag haben, sind da besonders begehrt.

Mittlerweile setzen die Betrüger auf immer mehr skurrile und hinterlistige Maschen. Das geht nun so weit, dass selbst die Vodafone-Mitarbeiter die Kunden warnen. Doch um was genau geht es und wie können sich Verbraucher schützen?

Vodafone-Kunden müssen hier aufpassen

Auf Instagram veröffentlicht Vodafone einen Clip, der die Kunden vor einer neuen Betrugsmasche warnen soll. „Es kommt immer häufiger vor: Du erhältst eine SMS von Vodafone und sollst deine Daten bestätigen. Doch dahinter stecken Kriminelle“, erklärt ein Mitarbeiter in dem Video. Das Ziel sei immer, an die Daten und Verträge zu kommen. Was macht der Telekommunikationskonzern aber dagegen?

+++Vodafone: Doch kein schnelles Internet? DAS drückt auf die Leitung+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

„Vodafone nimmt das Thema Datenschutz sehr ernst und nutzt bei der Hotline eine Service-PIN. So kann der Betrüger zum Beispiel nicht einfach Änderungen an deinem Vertrag vornehmen“, wird im Clip erläutert. Sollten Kunden noch keine PIN haben, bekommen sie bald per Mail alle Infos dazu – haben sie nur die Zahlenkombi vergessen, können sie ganz einfach eine neue anfordern.

Mehr News:

Im Netz ist derweil eine kleine Diskussion unter den Vodafone-Kunden entfacht. So schreibt eine Userin: „An der Hotline haben sie auch alternativ nach Adresse oder Geburtsdatum gefragt oder das Kennwort. Andere hingegen sagten, dass ohne PIN nichts geht. Ich denke, gerade an der Hotline besteht noch etwas Optimierungsbedarf, aber ich finde das mit der Service-PIN sehr gut.“ Ein anderer Nutzer ist eher genervt von der zusätzlichen Absicherung. „Wozu habe ich bei jedem Vertrag ein jeweiliges Kennwort. Jetzt muss ich mir noch zusätzlich eine PIN merken“, kommentiert der Kunde.