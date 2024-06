Vodafone-Kunden in Aufruhr: Ihre Geräte werden einfach abgeschaltet – endgültig!

Vodafone sorgt erneut für Unmut bei den Kunden. Das Mobilfunk- und Kabel-TV-Unternehmen, welches zuletzt mit Kundenrückgang und wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hatte, will zahlreichen Geräten den Stecker ziehen. Endgültig. Und schon sehr bald.

Es geht um die weitreichende Abschaltung der Smart-Tech-Geräte. Vodafone kündigt an, diese zum 1. August 2024 – bis auf wenige Ausnahmen – vom Netz zu nehmen.

Vodafone schaltet Smart-Tech-Produkte ab

Die Entscheidung von Vodafone, diese Maßnahme zu ergreifen, kommt für einige Kunden vielleicht überraschend, obwohl das Unternehmen diese bereits vor zwei Jahren angedeutet hatte. Die Verbraucher, die in die Smart-Tech-Produkte von Vodafone investiert haben, müssen sich nun mit dem Gedanken anfreunden, dass ihre Geräte in Kürze nicht mehr funktionieren werden, also quasi Elektroschrott sind. Vodafone begründet den drastischen Schritt mit mangelnder Nachfrage, die erst zur Einstellung des Verkaufes geführt habe und nun in der kompletten Abschaltung mündet.

Wie „Chip.de“ berichtet, listet Vodafone verschiedene Modelle auf, die von dieser Abschaltung betroffen sein werden. Darunter befinden sich die Kinderuhr „Neo Kids Watch“, das Kinder-Notfallarmband „V-SOS Band“, der Haustier-Tracker „V-Pet (Kippy)“, das Fahrradlicht mit GPS-Tracker „Curve Bike Light“ sowie der GPS-Tracker „V-Multi (TrackiSafe Multi)“. All diese Geräte zeichnen sich durch ihre nicht austauschbaren Smart-SIM-Karten aus, was ihnen das baldige Ende ihrer Lebensdauer beschert.

Einige Geräte leben mit neuer SIM-Karte weiter

Für einige Kunden von Vodafone gibt es jedoch einen Silberstreif am Horizont. Produkte wie die V-Camera (Arlo Go) und die V-Kids Watch (Alcatel MT30), die über austauschbare SIM-Karten verfügen, entgehen der Abschaltung. Bei diesen Geräten wird es ausreichen, eine neue SIM-Karte eines anderen Anbieters zu besorgen, um die Funktionalität zu erhalten.

Die bevorstehende Abschaltung wirft für die Betroffenen zahlreiche Fragen auf. Vodafone steht nun vor der Herausforderung, diesen Prozess für seine Kunden so reibungslos wie möglich zu gestalten und gleichzeitig das eigene Image zu wahren, das durch diese und andere Entscheidungen in jüngerer Vergangenheit bereits angekratzt wurde.