Gefährliche Virus-Welle im Umlauf! HIER steigt die Ansteckungsgefahr rasant

Ob auf den Straßen, in den Bahnen oder im Büro – überall hört man die Menschen derzeit husten und sieht, wie sich eine Nase nach der anderen geputzt wird. Die Geräuschkulisse durch den Influenza-Virus gehört zum Winter fast schon so dazu, wie die sinkenden Temperaturen.

Die Grippewelle ist im Anmarsch. Und trotz Erkrankung gehen viele Menschen ihrem Alltag nach und stecken dabei andere an – gerade im Winter, wenn das Immunsystem weniger schlagkräftig ist und die Räume weniger belüftet sind, steckst du dich so schnell an. Gerade erst hat das Robert-Koch-Institut (RKI) steigende Zahlen gemeldet – und das deutschlandweit. Doch insbesondere in einer Region zeigen die Zahlen derzeit einen rasanten Anstieg der Virus-Infektionen.

Gefährliche Virus-Welle im Umlauf

In den ersten zwei Wochen des neuen Jahres 2025 verzeichnete das Landesgesundheitsamt in Stuttgart in Baden-Württemberg einen enormen Anstieg der übermittelten Influenza-Fälle, wie die „bild“ berichtet. Bis zum 10. Januar zeichnete die Behörde insgesamt 1.592 Grippe-Fälle auf. 2024 waren es im selben Zeitraum 1.058 Fälle – also circa ein Drittel weniger. Es scheint, als ob die Ansteckungsgefahr des Virus besonders hoch sei.

Auch in den letzten Jahren habe die gefährliche Grippe-Welle in der Regel im Januar begonnen und bis März oder April angehalten, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Stuttgart berichtet. Trotzdem könne nicht eindeutig vorhergesagt werden, wie der Verlauf der diesjährigen Virus-Welle ablaufen wird.

Aufforderung zur Grippe-Impfung

Die Sprecherin empfiehlt, sich gegen den Influenza-Virus impfen zu lassen. Obwohl die Grippe-Welle schon begonnen hat, sei eine Impfung sinnvoll, da die Welle meist drei bis vier Monate anhalte. Besonders die Bewohner von Baden-Württemberg werden dazu angehalten, sich gegen die Erkrankung impfen zu lassen.