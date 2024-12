Verkehr: Silvester bringt hunderte Autos in Gefahr – Besitzer sollten handeln

Silvester steht vor der Tür – und damit die Gefahr vor kaputten oder beschädigten Autos, die von den Knallern in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Angst, dass das Auto nach dem Jahreswechsel nicht mehr tauglich für den Straßenverkehr ist oder einige Kratzer und Dellen durch Feuerwerkskörper abbekommen hat, ist dabei gar nicht so unbegründet.

Doch wie kannst du als Autobesitzer dein Fahrzeug schützen, um auch 2025 weiterhin den Straßenverkehr befahren zu können? Hier findest du einige Tipps, damit dein Auto in der Silvesternacht unbeschadet bleibt.

Verkehr: So kannst du Schäden vorbeugen

An Silvester ist dein Auto natürlich besonders durch Feuerwerkskörper gefährdet. „TZ“ berichtet, dass Hitzeschäden, Lackkratzer durch herabfallende Knaller-Reste oder Aufprallschäden durch Böller, die falsch gezündet wurden, außer Kontrolle und anschließend in den Straßenverkehr geraten und gegen dein Auto prallen, zu den häufigsten Schäden in der Silvesternacht gehören. Um diese zu verhindern, kannst du schon im Vorhinein einige Maßnahmen treffen.

Der beste Schutz vor Feuerwerkskörpern an Silvester ist natürlich die Garage. Hier wird dein Auto bestmöglich geschützt und kein Böller kann seinen Weg gegen dein Gefährt finden. Natürlich ist nicht jeder mit dem Luxus einer Garage gesegnet. Trotzdem lohnt es sich, das Auto so weit wie es geht von öffentlichen Plätzen, Feierorten oder Zonen, in denen besonders viele Knaller gezündet werden, zu parken. Am nächsten Morgen kannst du dein Auto, zum Beispiel mit dem Öffentlichen-Personen-Nah-Verkehr wieder abholen.

Eine weitere Schutzmöglichkeit sind Schutzhüllen, wie feuerfeste Abdeckplanen. Diese können dein Auto vor Funken oder herabfallenden Raketenresten abschirmen.

Schnelles Handeln ist entscheidend

Natürlich solltest auch du selbst dich vernünftig verhalten und Raketen nur in sicherer Entfernung von deinem und anderen Fahrzeugen zünden. Wenn du siehst, wie deine Nachbarn deinem oder einem anderen Auto mit einer Rakete gefährlich Nahe kommen, kannst du sie höflich bitten, Abstand zu halten.

Letzten Endes kann es natürlich immer passieren, dass dein Auto von einer Rakete getroffen wird. Hier gilt es, besonders schnell zu handeln und den Schaden sofort zu fotografieren und der Versicherung zu melden. Wenn du den Verursacher gesehen hast, dann solltest du die Kontaktdaten von ihm sowie möglicher Zeugen sammeln. Manche Versicherungen haben jedoch eine 7-Tage-Frist an Silvester, wie „ws-autoteile“ berichtet. Deswegen darfst du nicht zu lange trödeln!