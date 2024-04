Verkehr: Google Maps bringt spektakuläre Neuerung raus – doch nicht alle Autofahrer profitieren

Da schauen viele Autofahrer in die Röhre! Wer im Verkehr unterwegs ist, verwendet vor allem bei längeren Strecken oft und gern Google Maps. Klar, die Karten sind ziemlich präzise und aktuell. Außerdem erkennt Maps auch Baustellen, Umleitungen und Staus. Für viele Autofahrer ist Google Maps sogar die bessere Alternative als „richtige“ Navis.

Jetzt stellt Google einige spektakuläre Neuerungen für Maps vor, die mit dem nächsten Update kommen sollen. Autofahrer können sich freuen – doch es wird wohl ziemlich viele geben, die damit kaum was im Verkehr anfangen können. Denn vor allem Fahrer von Elektroautos profitieren.

Verkehr: Google Maps bringt spektakuläre Neuerung raus

So führt Google neue Bewertungen für Ladestationen ein, bei denen Nutzer mehr Informationen als bisher angeben können. Jeder, der ein E-Auto fährt und eine entsprechende Ladesäule nutzt, kann die Wartezeit, den Steckertyp und den Ladevorgang an sich beschreiben. So soll vor allem die Planung für Ladestopps verbessert werden, glaubt der US-Riese.

Zudem wird der genaue Standort einer Ladestation präzisiert: Wenn die nämlich in einem Parkhaus oder auf einem großen Parkplatz sind, ist es für den Autofahrer nicht leicht, sie zu finden. Die neuen Beschreibungen sollen allen Maps-Nutzern zur Verfügung stehen. Doch Fahrer, die kein E-Auto benutzen, können damit wohl nichts anfangen.

Nur Elektroauto-Fahrer profitieren so richtig

Immerhin können E-Auto-Fahrer richtig freuen: Die neuen Ladesäulen-Informationen sollen auf einen Blick sichtbar sein. Ein Piktogramm zeigt zudem die Säulenbelegung in Echtzeit, die Ladegeschwindigkeit und auch den Anbieternamen an. So weiß man schon im Voraus, wie lange man an der Ladesäule warten muss.