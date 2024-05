Verkehr: Neuerung sorgt für hohe Bußgelder – Urlauber müssen höllisch aufpassen

Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm die lang ersehnte Urlaubszeit. Dabei muss es nicht immer mit dem Flugzeug in die Ferne gehen, denn viele Urlauber fahren auch gerne mit dem Auto ins benachbarte Ausland. Doch anders als in Deutschland wird in vielen anderen europäischen Ländern eine Autobahnmaut fällig, zum Beispiel in Österreich. Seit kurzem gibt es allerdings eine Neuerung bei der Vignette.

Die Vignette, ob in der Klebe- oder der digitalen Form, wird in Österreich stichprobenartig kontrolliert. Urlauber, die sich im Verkehr nicht an die Vignettenpflicht halten und die Regeln nicht kennen, riskieren ein saftiges Bußgeld!

Verkehr: Neue Vignette in Österreich

Wer in Österreich mit dem Auto auf Autobahnen, Schnellstraßen oder auch Brücken fahren will, muss dafür bezahlen. Im Rahmen des Mautsystems müssen PKW und LKW bis 3,5 Tonnen eine Vignette kaufen. Während die Vignetten früher nur als Aufkleber unter die Windschutzscheibe geklebt werden konnten, gibt es sie heute auch online. Das ist natürlich nichts Neues – aber seit 2024 gibt es in Österreich eine neue Vignette.

Für die Benutzung von Autobahnen und Schnellstraßen gibt es in Österreich eine zusätzliche Tagesvignette, die seit 1. Dezember 2023 im Verkauf ist. Sie kostet 8,60 Euro und ist ausschließlich digital erhältlich. Vor allem für Transitreisende kommt diese Neuerung gerade richtig. Wer auf der Autobahn durch Österreich nach Italien oder Slowenien fährt, kann damit Geld sparen, solange der Urlaub mehr als 10 Tage dauert. Statt zwei 10-Tages-Vignetten für zusammen 23 Euro sind dann nur noch zwei Tages-Vignetten für 17,20 Euro fällig. Damit werden 5,80 Euro eingespart.

Hohes Bußgeld

Die Pkw-Vignette ist nur gültig, wenn entweder eine gültige Klebevignette ordnungsgemäß am Fahrzeug angebracht ist oder eine digitale Vignette auf dem Kennzeichen des Fahrzeugs gespeichert ist. Die Bußgelder für ungültige oder falsch angebrachte Vignetten können richtig saftig ausfallen. Zwischen 300 und 3.000 Euro können dabei fällig werden.

Achtung, Falle!

Wer die digitale Vignette online kaufen möchte, muss jedoch auch diese Regel kennen. Die digitale Jahres- und 2-Monats-Vignette ist erst ab dem 18. Tag nach dem Online-Kauf gültig, wie „Österreich.gv“ erklärt. Vorher ist sie nicht gültig und es muss ordentlich Bußgeld bezahlt werden. Autofahrer sollten sich daher schon einige Wochen vor der Reise über die verschiedenen Vignetten und deren Gültigkeit informieren.